सीने पर एक ‘JS’ के टैटू और 3 गोलियों के निशान, एक्सप्रेसवे पर फेंका शव…शातिर हत्यारों की तलाश में पुलिस

आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर नियमित पेट्रोलिंग कर रही टीम जब गांव कलछीना के पास पहुंची तो सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। शव की हालत बेहद खराब थी और आसपास आवारा जानवर मंडरा रहे थे, जो शव को नोच रहे थे। यह दृश्य देखकर पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत भोजपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भोजपुर थाना प्रभारी सचिन बालियान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कुछ ही देर में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जांच के निर्देश दिए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से अहम साक्ष्य एकत्र किए।