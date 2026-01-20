सीने पर एक ‘JS’ के टैटू और 3 गोलियों के निशान, एक्सप्रेसवे पर फेंका शव…शातिर हत्यारों की तलाश में पुलिस

Ghaziabad : गाजियाबाद जिले के मोदीनगर क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गांव कलछीना के पास फेंक दिया। पुलिस को आशंका है कि वारदात किसी अन्य स्थान पर अंजाम दी गई और पहचान छिपाने के इरादे से शव को एक्सप्रेसवे किनारे फेंका गया।
आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर नियमित पेट्रोलिंग कर रही टीम जब गांव कलछीना के पास पहुंची तो सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। शव की हालत बेहद खराब थी और आसपास आवारा जानवर मंडरा रहे थे, जो शव को नोच रहे थे। यह दृश्य देखकर पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत भोजपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भोजपुर थाना प्रभारी सचिन बालियान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कुछ ही देर में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जांच के निर्देश दिए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से अहम साक्ष्य एकत्र किए।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शव करीब एक दिन पुराना है। युवक की सीने में गोली मारकर हत्या की गई है। शव पर तीन गोलियों के स्पष्ट निशान पाए गए हैं। इसके अलावा मृतक के सीने पर एक टैटू भी मिला है, जिस पर “JS” लिखा हुआ है और उसके ऊपर ताज का निशान बना हुआ है। पुलिस का मानना है कि यह टैटू मृतक की पहचान में अहम भूमिका निभा सकता है।
एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लाकर फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। साथ ही एक्सप्रेसवे और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की पिछले 24 घंटे की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मृतक की पहचान कर आरोपियों तक पहुंचा जाएगा।
