Suicide: दिल्ली में 17 साल की लड़की ने खुद को लगाई आग, पड़ोस में फंदे से लटक गया युवक

दिल्ली में लड़का-लड़की ने किया सुसाइड।
Suicide: राष्ट्रीय राजधानी में एक ही मोहल्ले के युवक और युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया। इसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है। दूसरी ओर एक ही मोहल्ले में युवक-युवती की मौत से चर्चाओं का बाजार भी गरमा गया है। हालांकि पुलिस ने किसी दूसरे एंगल को खारिज किया है। अब पुलिस दोनों मामलों के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में मंगलवार को एक 17 साल की लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। बयानों में परिजनों ने बताया कि घर में आपसी झगड़ा होने के बाद गुस्साई लड़की ने खुद को आग लगा ली। परिजन जब तक आग बुझाते, तब तक वो गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। आनन-फानन में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दूसरी ओर, रणहौला इलाके में ही युवती के घर से कुछ दूरी पर स्थित एक घर में लड़के ने फांसी लगा ली। यह घटना लड़की के आग लगाने से मौत के कुछ देर बाद ही घटित हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों के बयान दर्ज किए। परिजनों ने फिलहाल आत्महत्या के कारणों से अनभिज्ञता जताई है। एक ही मोहल्ले में दो मौतों से चर्चाओं का बाजार भी गरमा गया है। हालांकि पुलिस फिलहाल प्रेम प्रसंग के एंगल से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि मौके से फोरेंसिंक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में युवक और युवती की आत्महत्या के बाद भले ही पुलिस फौरी तौर पर प्रेम प्रसंग से इनकार कर रही है, लेकिन मोहल्ले में चर्चाओं का दौर जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक ही मोहल्ले में कुछ घंटों के अंतराल पर हुईं मौतें प्रेम प्रसंग की ओर इशारा तो कर रही हैं, लेकिन परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बिना ठोस प्रमाण के ये कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि दोनों मामलों की बारीकी से जांच की जा रही है, जो भी तथ्य होंगे। वो सामने आ जाएंगे। इसके बाद विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
