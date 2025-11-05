Suicide: दिल्ली में 17 साल की लड़की ने खुद को लगाई आग, पड़ोस में फंदे से लटक गया युवक

दूसरी ओर, रणहौला इलाके में ही युवती के घर से कुछ दूरी पर स्थित एक घर में लड़के ने फांसी लगा ली। यह घटना लड़की के आग लगाने से मौत के कुछ देर बाद ही घटित हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों के बयान दर्ज किए। परिजनों ने फिलहाल आत्महत्या के कारणों से अनभिज्ञता जताई है। एक ही मोहल्ले में दो मौतों से चर्चाओं का बाजार भी गरमा गया है। हालांकि पुलिस फिलहाल प्रेम प्रसंग के एंगल से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि मौके से फोरेंसिंक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।