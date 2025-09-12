खुशखबरी! दिल्ली-गुजरात के बीच चलेगी नई ट्रेन, चार राज्यों को मिलेगा फायदा

New Special Train: रेलयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने दिल्ली और गुजरात के बीच नई सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इससे चार राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। यह ट्रेन दशहरा, दिवाली समेत आगामी त्योहारों के लिए चलाई जाएगी। इसमें कुल 16 कोच होंगे, जिनमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच शामिल हैं। रेलवे का कहना है कि हर साल त्योहारों पर ट्रेनों में यात्रियों के बीच मारामारी भरा माहौल बन जाता है। इसको देखते हुए दिल्ली से गुजरात के बीच एक सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि नई सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से गुजरात के ओखा रेलवे स्टेशन तक चलाई जानी है। रेलवे के आदेशों के अनुसार, ट्रेन नंबर 09523/09524 23 सितंबर से 25 नवंबर तक इस रूट पर कुल 10 ट्रिप लगाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि 23 सितंबर से 25 नवंबर तक हर मंगलवार को यह ट्रेन गुजरात के ओखा स्टेशन से सुबह 10 बजे रवाना होगी, जो बुधवार को सुबह साढ़े 10 बजे दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन 24 सितंबर से 26 नवंबर तक हर बुधवार दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से दोपहर सवा एक बजे चलेगी, जो अगले दिन गुरुवार को एक बजकर 50 मिनट पर गुजरात के ओखा स्टेशन पर पहुंचेगी।
रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि इस ट्रेन का दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जाने वाले यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। ट्रेन में 16 कोच लगाए जाएंगे। इनमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल डिब्बे शामिल हैं। यह ट्रेन हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। जिससे हरियाणा जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन का सीधा फायदा मिलेगा।
रेलवे का कहना है कि रेलवे हर साल त्योहारों के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर स्पेशल ट्रेनें चलाता है। बावजूद इसके, यात्रियों की संख्या के सामने यह व्यवस्था अक्सर नाकाफी साबित होती है। इस विशेष ट्रेन से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को सीधे तौर पर सुविधा मिलेगी। हरियाणा में यह ट्रेन रेवाड़ी और गुरुग्राम जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरेगी, जिससे इन इलाकों के लोग आसानी से गुजरात के पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच सकेंगे।