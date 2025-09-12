खुशखबरी! दिल्ली-गुजरात के बीच चलेगी नई ट्रेन, चार राज्यों को मिलेगा फायदा

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि नई सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से गुजरात के ओखा रेलवे स्टेशन तक चलाई जानी है। रेलवे के आदेशों के अनुसार, ट्रेन नंबर 09523/09524 23 सितंबर से 25 नवंबर तक इस रूट पर कुल 10 ट्रिप लगाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि 23 सितंबर से 25 नवंबर तक हर मंगलवार को यह ट्रेन गुजरात के ओखा स्टेशन से सुबह 10 बजे रवाना होगी, जो बुधवार को सुबह साढ़े 10 बजे दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन 24 सितंबर से 26 नवंबर तक हर बुधवार दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से दोपहर सवा एक बजे चलेगी, जो अगले दिन गुरुवार को एक बजकर 50 मिनट पर गुजरात के ओखा स्टेशन पर पहुंचेगी।