नई दिल्ली

खुशखबरी: रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई चार लाख सीटें, त्योहारों पर घर जाने वालों के लिए स्टेशन पर रहेंगे खास इंतजाम

Railways: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने निर्णय लिया है कि 30 अक्तूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचे जाएंगे। यह व्यवस्था नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद सहित सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू रहेगी।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 16, 2025

Good news Railways increases four lakh seats in Chhath Puja Diwali Special trains

छठ पूजा और दिवाली पर उत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए बढ़ाई सुविधाएं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Railways: त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इस बार व्यापक तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने विशेष इंतज़ाम किए हैं। इस बार रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाकर चार लाख से अधिक नई सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही नई दिल्ली, आनंद विहार और शकूरबस्ती रेलवे स्टेशनों पर विशेष यात्री सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रियों को टिकट, पूछताछ और सहायता से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने HT को बताया कि इस साल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेन सेवाओं का दायरा पहले से कहीं अधिक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना है।”

विशेष गाड़ियों के फेरे बढ़े

उत्तर रेलवे के अनुसार, इस बार केवल 40 दिनों के भीतर 4,718 विशेष गाड़ियों के फेरे लगाए जा रहे हैं, जबकि पिछले साल 60 दिनों में 3,826 फेरे लगाए गए थे। यानी इस बार कम समय में अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिदिन चलने वाली नियमित ट्रेनों में 2.70 लाख सीटें अतिरिक्त जोड़ी गई हैं। वहीं अनारक्षित (जनरल) श्रेणी में 1.76 लाख अतिरिक्त सीटों का बंदोबस्त किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है।

दिल्ली से 349 विशेष फेरे

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस बार छठ पूजा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान अकेले दिल्ली से 349 फेरे चलाए जा रहे हैं। रेलवे ने दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों पर 12 ट्रेन रेक तैयार रखे हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य अचानक बढ़ी भीड़ को संभालना और किसी यात्री को टिकट से वंचित न रखना है।

भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था

त्योहारों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से यात्रियों की आवाजाही और व्यवस्था की रीयल-टाइम निगरानी की जा रही है।

नई दिल्ली स्टेशन पर विशेष इंतजाम

उत्तर रेलवे ने बताया कि नई दिल्ली स्टेशन पर इस बार 21 अनारक्षित टिकट काउंटर खोले गए हैं, जिनमें से 18 काउंटर प्री-टिकटिंग जोन में और 7 काउंटर पहाड़गंज की ओर बनाए गए हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 4 पूछताछ केंद्र, 25 टिकट वेंडिंग मशीनें और 22 सहायक कर्मचारी भी लगाए गए हैं, जो लोगों को टिकटिंग और मार्गदर्शन में मदद करेंगे।

30 अक्तूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने निर्णय लिया है कि 30 अक्तूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचे जाएंगे। यह व्यवस्था नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद सहित सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू रहेगी। बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए सिविल डिफेंस के जवान उन्हें प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। इन सभी प्रबंधों के माध्यम से उत्तर रेलवे ने सुनिश्चित किया है कि त्योहारों के समय घर जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी अपने प्रियजनों के साथ त्योहारों की खुशियां मना सकें।

Hindi News / Delhi / New Delhi / खुशखबरी: रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई चार लाख सीटें, त्योहारों पर घर जाने वालों के लिए स्टेशन पर रहेंगे खास इंतजाम

