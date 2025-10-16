खुशखबरी: रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई चार लाख सीटें, त्योहारों पर घर जाने वालों के लिए स्टेशन पर रहेंगे खास इंतजाम

Railways: त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इस बार व्यापक तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने विशेष इंतज़ाम किए हैं। इस बार रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाकर चार लाख से अधिक नई सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही नई दिल्ली, आनंद विहार और शकूरबस्ती रेलवे स्टेशनों पर विशेष यात्री सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रियों को टिकट, पूछताछ और सहायता से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने HT को बताया कि इस साल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेन सेवाओं का दायरा पहले से कहीं अधिक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना है।”