शादी के बाद डिमांड पूरी नहीं कर पाई दुल्हन, फेरों के 25 दिन बाद ही दूसरी युवती भगा लाया दूल्हा

यह मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का है। गोंडा एसपी के पास पहुंची एक 24 साल की महिला ने बताया कि उसकी शादी दो जून को रंजीत तिवारी नाम के युवक के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। धूमधाम से शादी संपन्न हुई और वह विदा होकर ससुराल आ गई। यहां 15 दिन सबकुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद दूल्हे ने उससे अनुचित मांग शुरू कर दी, जो वह चाहकर भी पूरा नहीं सकी। दरअसल, दूल्हे ने शादी के 15 दिन बाद ही दुल्हन पर मायके से एक लाख रुपये और एक बाइक लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला का कहना है कि उसके पिता की हैसियत इतनी नहीं है कि शादी में भारी भरकम खर्च के बाद एक लाख रुपये और एक बाइक दे सकें। इसलिए वह दूल्हे की यह डिमांड पूरी नहीं कर सकी।