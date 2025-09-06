Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

शादी के बाद डिमांड पूरी नहीं कर पाई दुल्हन, फेरों के 25 दिन बाद ही दूसरी युवती भगा लाया दूल्हा

Crime: एसपी को विवाहिता ने बताया कि पति ने ऐसी डिमांड रखी जो वह चाहकर भी पूरा नहीं कर सकी। इसलिए शादी के 25 दिन बाद ही उसका दूल्हा दूसरी युवती को भगाकर लाया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 06, 2025

groom was not happy dowry married another girl in 25 days after wedding Crime
प्रतीकात्मक तस्वीर

Crime: जब किसी लड़की की शादी तय होती है तो वह अपने पति और भावी जिंदगी को लेकर हसीन सपने देखती है, लेकिन कई बार ये सपने महज सपने ही बनकर रह जाते हैं। ऐसा एक केस हाल फिलहाल में सामने आया। जहां दूल्हे ने शादी के बाद दुल्हन से एक ऐसी डिमांड कर दी, जो वह चाहकर भी पूरा नहीं कर पाई। इससे दूल्हा गुस्सा हो गया और फेरों के 25 दिन बाद ही चोरी चुपके दूसरी युवती को उसके घर से भगा लाया। इतना ही नहीं, दुल्हन का तो ये भी कहना है कि उसने युवती से चोरी छिपे विवाह भी कर लिया है। यह बात पुलिस अधिकारियों ने सुनी तो उनके भी होश उड़ गए। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

उत्तर प्रदेश से जुड़ा है मामला

यह मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का है। गोंडा एसपी के पास पहुंची एक 24 साल की महिला ने बताया कि उसकी शादी दो जून को रंजीत तिवारी नाम के युवक के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। धूमधाम से शादी संपन्न हुई और वह विदा होकर ससुराल आ गई। यहां 15 दिन सबकुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद दूल्हे ने उससे अनुचित मांग शुरू कर दी, जो वह चाहकर भी पूरा नहीं सकी। दरअसल, दूल्हे ने शादी के 15 दिन बाद ही दुल्हन पर मायके से एक लाख रुपये और एक बाइक लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला का कहना है कि उसके पिता की हैसियत इतनी नहीं है कि शादी में भारी भरकम खर्च के बाद एक लाख रुपये और एक बाइक दे सकें। इसलिए वह दूल्हे की यह डिमांड पूरी नहीं कर सकी।

पड़ोस के गांव की युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग

दुल्हन ने गोंडा एसपी को बताया कि ससुराल वाले दूल्हे की हां में हां मिलाकर उसका शोषण करते रहे। मायके की आर्थिक हालत देखकर वह ससुरालीजनों की प्रताड़ना सहती रही, लेकिन हद तो तब हो गई, जब एक दिन सुबह उसका पति घर में नहीं मिला। शाम तक इंतजार के बाद पता चला कि उसका पति पड़ोस के गांव की एक युवती को भगा लाया है। महिला ने बताया कि पति से जब इस बारे में पूछताछ की तो पता चला कि उन दोनों ने चोरी छिपे 27 जून को शादी भी कर ली है। यानी उसकी शादी के 25वें दिन दूल्हे ने दूसरी लड़की के साथ भागकर शादी रचा ली। दुल्हन की ये बात सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए।

नौकरानी की तरह रहने का बनाया जा रहा दबाव

नई नवेली दुल्हन का कहना है कि उसकी ससुराल वाले उसे नौकरानी की तरह रखना चाहते हैं। दुल्हन ने एसपी के सामने कहा "पति की दूसरी शादी का विरोध करने पर ससुराल वालों ने उसे तमाम धमकियां दीं। इस दौरान पति, सास, ननद, जेठ और देवर ने मेरे साथ गाली-गलौच करते हुए कहा कि रहना है तो नौकरानी बनकर रहो। वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा।" पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आगे कहा "साहब अब मुझे आपसे न्याय की उम्मीद है। मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरिएगा। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। वो इतना दहेज देने की स्थिति में नहीं हैं।" एसपी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।

