‘झटका’ या ‘हलाल’ दुकान पर क्या बिकेगा? निगम को बताना जरूरी; जानें, जारी किए गए नए और सख्त नियम

मुलाकात के दौरान निगमायुक्त ने समग्र हिंदू सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया था कि संबंधित विषय में कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी मीट की दुकानदारों को निगम से वैध लाइसेंस नए नियमों के तहत लेना होगा। बिना लाइसेंस के चलने वाली सभी मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है।