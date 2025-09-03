कौन है मैनपाल बादली? जो मैकेनिक से बना 7 लाख का इनामी, कंबोडिया से दिल्ली पहुंचा

Gangster Manpal Badli: गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से प्रत्यर्पित कर बुधवार सुबह दिल्ली लाया गया। यहां पहुंचते ही हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बादली पर सात लाख रुपये का इनाम था और वह वर्ष 2018 में पैरोल पर बाहर आने के बाद से फरार चल रहा था। एसटीएफ के मुताबिक, मैनपाल बादली लंबे समय से विदेश में रहकर अपने आपराधिक नेटवर्क को सक्रिय रखे हुए था। उस पर हत्या, रंगदारी और कई गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। इंटरपोल की सहायता से कंबोडिया में उसकी गिरफ्तारी की गई थी और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे भारत भेजा गया।