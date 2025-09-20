मां को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेटी का अपहरण, पुलिस की 18 टीमों ने शुरू की खोजबीन, 50 घंटे बाद बड़ा खुलासा

गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने बताया कि पुलिस की टीमों को राजस्थान के कोटपुतली, अलवर और यूपी के बरेली, पीलीभीत तक भेजा गया। इन सभी स्टेशनों पर रेलवे पुलिस ने सघन चेकिंग शुरू कर दी। इसकी भनक लड़की के अपहर्ता को लग गई। इसपर वह लड़की को पीलीभीत रेलवे स्टेशन छोड़कर फरार हो गया। सघन चेकिंग अभियान के दौरान अकेले मिली बच्ची से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन वह मारे दहशत के कुछ बता नहीं पा रही थी। इसपर पुलिस ने लड़की की फोटो गुड़गांव रेलवे पुलिस के पास भेजी। उसकी पहचान होने के बाद लड़की का मेडिकल कराया गया और परिवार के हवाले कर दिया गया।