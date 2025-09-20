मां को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेटी का अपहरण, पुलिस की 18 टीमों ने शुरू की खोजबीन, 50 घंटे बाद बड़ा खुलासा

Haryana Railway Police: दिल्ली से सटे गड़गांव रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक मां को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। इसकी सूचना से गुड़गांव रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया। गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आनन-फानन में पुलिस की 18 टीमें बनाई। इनमें सीसीटीवी एक्सपर्ट से लेकर तकनीकी विशेषज्ञ तक शामिल किए गए। इन टीमों का नेतृत्व डीएसपी राजेश कुमार को सौंपा गया। पुलिस की टीमों ने 50 घंटे की कड़ी मशक्कत से मासूम को पीलीभीत से बरामद कर लिया।
गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने बताया कि पुलिस की टीमों को राजस्थान के कोटपुतली, अलवर और यूपी के बरेली, पीलीभीत तक भेजा गया। इन सभी स्टेशनों पर रेलवे पुलिस ने सघन चेकिंग शुरू कर दी। इसकी भनक लड़की के अपहर्ता को लग गई। इसपर वह लड़की को पीलीभीत रेलवे स्टेशन छोड़कर फरार हो गया। सघन चेकिंग अभियान के दौरान अकेले मिली बच्ची से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन वह मारे दहशत के कुछ बता नहीं पा रही थी। इसपर पुलिस ने लड़की की फोटो गुड़गांव रेलवे पुलिस के पास भेजी। उसकी पहचान होने के बाद लड़की का मेडिकल कराया गया और परिवार के हवाले कर दिया गया।
गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया "चार साल की मासूम बच्ची के अपहरण की यह घटना 16 सितंबर की है। मां-बाप की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस की 18 टीमें बनाई गई। इन टीमों का नेतृत्व डीएसपी राजेश कुमार कर रहे थे। इन टीमों में साइबर एक्सपर्ट और सीसीटीवी फुटेज खंगालने वाले अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने गुरुग्राम से आनंद विहार तक के सीसीटीवी फुटेज देखे और संदिग्ध की तस्वीरें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सहित अन्य यूनिट्स को साझा कीं।"
गुड़गांव रेलवे पुलिस के अनुसार, 18 टीमों ने लगातार 50 घंटे तक कोटपूतली, अलवर, बरेली, पीलीभीत, नोएडा और गाजियाबाद स्टेशनों तक सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर टैक्सी, ऑटो चलाने वालों का भी सहयोग लिया गया। घटना के 50 घंटे बाद ही पुलिस ने यूपी के पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानव तस्करी का लग रहा है। पुलिस टीमें अभी अपहर्ता की तलाश में जुटी हैं। अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का सही खुलासा संभव होगा।
गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने बताया कि पिछले एक महीने में हरियाणा रेलवे पुलिस ने ट्रेनों से अवैध रूप से ले जाए जा रहे 24 बच्चों को छुड़ाया है। इसके अलावा प्लेटफार्म या ट्रेनों पर मिले 23 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया। साथ ही रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या की 11 कोशिशों को भी रोका गया। जुलाई में भी गुरुग्राम पुलिस ने 6 साल के एक बच्चे को अगवा करने वाले मां-बेटे को गिरफ्तार कर बच्चा सुरक्षित बरामद किया था। आरोपियों ने कबूल किया था कि वे बच्चे को एक अमीर दंपति को बेचने की योजना बना रहे थे।