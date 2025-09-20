Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

मां को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेटी का अपहरण, पुलिस की 18 टीमों ने शुरू की खोजबीन, 50 घंटे बाद बड़ा खुलासा

Haryana Railway Police: गुड़गांव रेलवे स्टेशन से अपहृत मासूम को हरियाणा रेलवे पुलिस ने 50 घंटे के भीतर बचा लिया। शुक्रवार को उसे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर परिवार से मिलाया गया। लड़की का अपहरण 16 सितंबर को किया गया था।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 20, 2025

Haryana Railway Police rescue missing girl in Pilibhit Railway Station
हरियाणा रेलवे पुलिस ने पीलीभीत से बरामद की अपहृत बच्ची। (फोटो : AI)

Haryana Railway Police: दिल्ली से सटे गड़गांव रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक मां को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। इसकी सूचना से गुड़गांव रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया। गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आनन-फानन में पुलिस की 18 टीमें बनाई। इनमें सीसीटीवी एक्सपर्ट से लेकर तकनीकी विशेषज्ञ तक शामिल किए गए। इन टीमों का नेतृत्व डीएसपी राजेश कुमार को सौंपा गया। पुलिस की टीमों ने 50 घंटे की कड़ी मशक्कत से मासूम को पीलीभीत से बरामद कर लिया।

दहशत के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी मासूम

गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने बताया कि पुलिस की टीमों को राजस्थान के कोटपुतली, अलवर और यूपी के बरेली, पीलीभीत तक भेजा गया। इन सभी स्टेशनों पर रेलवे पुलिस ने सघन चेकिंग शुरू कर दी। इसकी भनक लड़की के अपहर्ता को लग गई। इसपर वह लड़की को पीलीभीत रेलवे स्टेशन छोड़कर फरार हो गया। सघन चेकिंग अभियान के दौरान अकेले मिली बच्ची से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन वह मारे दहशत के कुछ बता नहीं पा रही थी। इसपर पुलिस ने लड़की की फोटो गुड़गांव रेलवे पुलिस के पास भेजी। उसकी पहचान होने के बाद लड़की का मेडिकल कराया गया और परिवार के हवाले कर दिया गया।

16 सितंबर को अगवा की गई थी मासूम

गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया "चार साल की मासूम बच्ची के अपहरण की यह घटना 16 सितंबर की है। मां-बाप की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस की 18 टीमें बनाई गई। इन टीमों का नेतृत्व डीएसपी राजेश कुमार कर रहे थे। इन टीमों में साइबर एक्सपर्ट और सीसीटीवी फुटेज खंगालने वाले अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने गुरुग्राम से आनंद विहार तक के सीसीटीवी फुटेज देखे और संदिग्ध की तस्वीरें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सहित अन्य यूनिट्स को साझा कीं।"

50 घंटे में पुलिस ने बरामद की लड़की

गुड़गांव रेलवे पुलिस के अनुसार, 18 टीमों ने लगातार 50 घंटे तक कोटपूतली, अलवर, बरेली, पीलीभीत, नोएडा और गाजियाबाद स्टेशनों तक सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर टैक्सी, ऑटो चलाने वालों का भी सहयोग लिया गया। घटना के 50 घंटे बाद ही पुलिस ने यूपी के पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानव तस्करी का लग रहा है। पुलिस टीमें अभी अपहर्ता की तलाश में जुटी हैं। अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का सही खुलासा संभव होगा।

एक महीने में 24 बच्चे मुक्त कराए

गुड़गांव रेलवे पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने बताया कि पिछले एक महीने में हरियाणा रेलवे पुलिस ने ट्रेनों से अवैध रूप से ले जाए जा रहे 24 बच्चों को छुड़ाया है। इसके अलावा प्लेटफार्म या ट्रेनों पर मिले 23 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया। साथ ही रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या की 11 कोशिशों को भी रोका गया। जुलाई में भी गुरुग्राम पुलिस ने 6 साल के एक बच्चे को अगवा करने वाले मां-बेटे को गिरफ्तार कर बच्चा सुरक्षित बरामद किया था। आरोपियों ने कबूल किया था कि वे बच्चे को एक अमीर दंपति को बेचने की योजना बना रहे थे।

