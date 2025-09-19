Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

इंस्टाग्राम दोस्त के साथ बीकॉम छात्रों ने किया घिनौना काम, नशे का आदी बनाकर लूट ली आबरू

Gangrape in Gurugram: पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर किशोरी से दोस्ती होने के बाद उसे भी अपने ग्रुप में शामिल किया और नशे की लत लगा दी।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 19, 2025

Two B.Com students arrested for Instagram Girlfriend Gangrape in Gurugram
गुरुग्राम में दो छात्रों ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद छात्रा से रेप किया।

Gangrape in Gurugram: दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां बीकॉम प्रथम वर्ष के दो छात्रों ने इंस्टाग्राम पर दोस्त बनी लड़की को ट्यूशन जाते समय अगवा किया। इसके बाद पहाड़ी पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। शिकायत मिलते ही एक्‍शन में आई गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान 19 साल के अंकित और 18 साल के लक्ष्य के रूप में हुई है। अंकित बिहार के सारण जिले का रहने वाला है, जबकि लक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले का निवासी है। यह दोनों गुरुग्राम में रहकर एक कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर ढाई महीने दोस्त बनी थी लड़की

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया "प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपी बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र हैं। इनकी लगभग ढाई महीने पहले इंस्टाग्राम पर पीड़िता से दोस्ती हुई थी। रेप की घटना 15 सितंबर को उस समय हुई, जब 15 साल की छात्रा अपने घर से शाम साढ़े चार बजे ट्यूशन क्लास के लिए निकली थी। रास्ते में पहले से होंडा सिटी कार लेकर खड़े लक्ष्य ने उसे बहला-फुसलाकर कार में बैठा लिया, जिसमें अंकित पहले से बैठा था। इसके बाद आरोपी किशोरी को एक पहाड़ी पर ले गए, जहां उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।"

ये भी पढ़ें

छह महीने में दो बार गर्भवती हुई अविवाहित युवती, 180 दिन में 200 बार रेप, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
नई दिल्ली
Unmarried women cannot forced continue unwanted pregnancy says Delhi High Court

दोस्ती के बाद बनाया नशे का आदी

पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर किशोरी से दोस्ती होने के बाद उसे भी अपने ग्रुप में शामिल किया और नशे की लत लगा दी। इसके बाद आरोपी छात्रा को एकांत में ले जाकर नशे की डोज देते थे। 15 सितंबर को भी छात्रा को नशे की डोज देने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन पहले से नशे में होने के चलते आरोपी वहशी बन बैठे और छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने छात्रा के माता-पिता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

बदहवास हालत में घर पहुंची छात्रा

पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 15 साल की बेटी रोजाना शाम साढ़े चार बजे ट्यूशन क्लास जाती है, जो शाम करीब छह बजे तक घर लौट आती है। रोज की तरह मंगलवार को भी वह शाम साढ़े चार बजे घर से ट्यूशन क्लास के लिए निकली, लेकिन वह सात बजे तक घर नहीं लौटी। इसपर उन्हें बेटी की चिंता होने लगी। वह बेटी की खोजबीन के लिए निकलने वाले थे तभी वह बदहवास हालत में घर पहुंच गई। उसकी हालत देख परिवार वालों की धड़कने बढ़ गईं।

मां को बताई आपबीती

छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया "बदहवास हालत में बेटी घर पहुंची तो हम लोगों ने उससे पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन वह सिर्फ रोती रही। इसके बाद बच्ची ने अपनी मां को अपने साथ हुई हैवानियत की दास्तां सुनाई। बेटी के साथ रेप होने की बात सुनकर हम लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद हम लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे।" इस मामले के जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर किरण ने बताया कि 18 सितंबर को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे अभी पूछताछ जारी है। मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

एनसीआर में पहले भी हो चुकी हैं वारदातें

एनसीआर में अपहरण के बाद रेप का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी साल मई में एक लड़की को जबरन खड़ी कार में खींचकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में एक निर्माण श्रमिक और एक मजदूर को गिरफ्तार किया था। परिवार की शिकायत के अनुसार, वह लड़की भी स्कूल जा रही थी। उसी दौरान खड़ी कार में दो युवकों ने उसे खिड़की से खींच लिया था। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और उसे उसके गांव के पास कार से फेंककर आरोपी फरार हो गए। घर पहुंचने पर पीड़िता ने परिवार को पूरी घटना बताई थी।

ये भी पढ़ें

नौकरी करनी है तो बात मानो…25 साल की युवती का ऑफिस में यौन शोषण, हालत बिगड़ी
गुडगाँव
Gurugram Crime boss raped female Worker in office employee made girl video in mall toilet

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

rape

Published on:

19 Sept 2025 11:22 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / इंस्टाग्राम दोस्त के साथ बीकॉम छात्रों ने किया घिनौना काम, नशे का आदी बनाकर लूट ली आबरू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.