इंस्टाग्राम दोस्त के साथ बीकॉम छात्रों ने किया घिनौना काम, नशे का आदी बनाकर लूट ली आबरू

पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर किशोरी से दोस्ती होने के बाद उसे भी अपने ग्रुप में शामिल किया और नशे की लत लगा दी। इसके बाद आरोपी छात्रा को एकांत में ले जाकर नशे की डोज देते थे। 15 सितंबर को भी छात्रा को नशे की डोज देने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन पहले से नशे में होने के चलते आरोपी वहशी बन बैठे और छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने छात्रा के माता-पिता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।