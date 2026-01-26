Heavy rain alert: बारिश के लिए रहें तैयार! आंधी-तूफान, बिजली… फिर ठंड की मार, दिल्ली-NCR में दिखेगा मौसम का तांडव

Heavy rain alert:दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जनवरी को भारी बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
आपको बता दें कि सोमवार यानी कि आज से पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर दस्तक दे रहा है, जिसका असर गणतंत्र दिवस पर ही दिखाई देना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस दिन हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। सुबह से रात तक कहीं-कहीं बारिश, बिजली गिरने और गरज-चमक के अलग-अलग दौर देखने को मिल सकते हैं।
इस अवधि में दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा 28 से 31 जनवरी के बीच भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदला-बदला रहेगा और आसमान में बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान घटकर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तेज हवाएं चलने के कारण सर्दी का असर और बढ़ जाएगा, जिसका ज्यादा असर सुबह के समय और रात के वक्त महसूस किया जा सकता है।
पिछले दिनों बारिश होने के बाद दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी आज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 228 दर्ज किया गया है। अभी भी राजधानी की वायु ‘खराब’ श्रेणी में ही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 27 जनवरी को बारिश होने के बाद दिल्ली की हवा साफ-सुधरी हो सकती है।
