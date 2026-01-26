Heavy rain alert: बारिश के लिए रहें तैयार! आंधी-तूफान, बिजली… फिर ठंड की मार, दिल्ली-NCR में दिखेगा मौसम का तांडव

इस अवधि में दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा 28 से 31 जनवरी के बीच भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदला-बदला रहेगा और आसमान में बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान घटकर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तेज हवाएं चलने के कारण सर्दी का असर और बढ़ जाएगा, जिसका ज्यादा असर सुबह के समय और रात के वक्त महसूस किया जा सकता है।