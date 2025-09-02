विदाई से पहले मानसून का तांडव, यमुना में बाढ़ से लोहे का पुल बंद, अगले 24 घंटे के लिए बड़ा अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। इससे यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा है। लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। यमुना में बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है। राहत-बचाव टीमें अलर्ट पर हैं और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।