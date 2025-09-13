Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

इन राज्यों में 14 सितंबर से फिर भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र ने बदला पैटर्न

Heavy Rain: मौसम विभाग ने 14 से 19 सितंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। हालांकि दिल्ली में सिर्फ एक दिन और उत्तर प्रदेश में पूरे सप्ताह मौसम खराब रहने की संभावना है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 13, 2025

Heavy rain on 14-15-16-17-18-19 September Low pressure area formed in Bay of Bengal changed weather pattern
प्रतीकात्मक तस्वीर

Heavy Rain: यह वक्त मानसून की विदाई का है, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में ताबड़तोड़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर 14 सितंबर से 19 सितंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके पीछे की वजह उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र है। इससे मौसम का पैटर्न एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि बात अगर दिल्ली-एनसीआर की करें तो दिल्ली में सिर्फ 14 सितंबर को बारिश हो सकती है। जबकि एनसीआर के कई जिलों में पूरे सप्ताह मौसम खराब रहेगा।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यनम के विभिन्न हिस्से शामिल हैं। जहां गरज-चमक के साथ भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि बात अगर उत्तर पश्चिमी भारत की करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में गरज-चमक के साथ इस दौरान झमाझम बारिश के आसार हैं। दिल्ली में सिर्फ 14 सितंबर को झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी जगहों पर पूरे सप्ताह मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें

मानसून का कमबैक! दिल्ली-एनसीआर में दो दिनों तक झमाझम बारिश के आसार, IMD अलर्ट
ग्रेटर नोएडा
Monsoon returns to Delhi-NCR Heavy rain expected for 13-14 September IMD Latest Weather Forecast

24 घंटे में बदल जाएगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

मौसम विभाग के लेटेस्‍ट अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बारिश के साथ मौसम का पैटर्न बदल जाएगा। इसके बाद पूरे सप्ताह यहां बादलों की लुकाछिपी का खेल चलता रहेगा, लेकिन बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। हालांकि 14 सितंबर को दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में दिनभर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 15 से 19 सितंबर की बात करें तो दिल्ली के साथ एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादलों की लुकाछिपी जारी रहेगी। इस दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।

पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 13 और 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में 13 से 16 सितंबर के बीच मौसम खराब रहेगा। बात अगर पंजाब की करें तो 13 सितंबर को उत्तरी पंजाब के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। जबकि 15 से 19 सितंबर के बीच इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है।

ये भी पढ़ें

Monsoon: अगले छह घंटे में आंधी-तूफान-बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में फिर मेहरबान होगा मानसून
नई दिल्ली
heavy rain alert monsoon news

संबंधित विषय:

Delhi News

IMD latest forecast

मानसून

Published on:

13 Sept 2025 04:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / इन राज्यों में 14 सितंबर से फिर भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र ने बदला पैटर्न

