इन राज्यों में 14 सितंबर से फिर भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र ने बदला पैटर्न

Heavy Rain: यह वक्त मानसून की विदाई का है, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में ताबड़तोड़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर 14 सितंबर से 19 सितंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके पीछे की वजह उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र है। इससे मौसम का पैटर्न एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि बात अगर दिल्ली-एनसीआर की करें तो दिल्ली में सिर्फ 14 सितंबर को बारिश हो सकती है। जबकि एनसीआर के कई जिलों में पूरे सप्ताह मौसम खराब रहेगा।