14 साल का इंतजार के बाद भी फ्लैट नहीं…एनसीआर में लोगों ने अलग अंदाज में मनाया स्वतंत्रता दिवस

Independence Day: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देशभक्ति और उत्साह में डूबा है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सैकड़ों लोगों ने अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया। यहां एक खाली प्लॉट में अधूरी खड़ी 15 विशाल इमारतों के बीच सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। मामला गुरुग्राम के सेक्टर-91 का है। जहां करीब 14 साल पहले लोगों ने अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन 2011 से शुरू हुआ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच 79वां स्वतंत्रता दिवस उनके के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आ गया। इसके बाद पिछले 14 सालों से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे लोगों ने 15 अगस्त को उसी जगह तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इसके साथ ही इंतजार से आजादी की अनोखी लड़ाई को भी धार दे दी।