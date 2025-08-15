79वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने की पांच बड़ी घोषणाएं, बोलीं-अब दिल्ली में दौड़ेगा ‘विकास’

CM Rekha Gupta: दिल्ली समेत पूरे देश में 15 अगस्त, 2025 को भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया और दिल्लीवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया और दिल्ली के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी घोषणाएं कीं।
अपने भाषण की शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिनके साहस और त्याग से हमें आजादी मिली। उन्होंने कहा "आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह उन्हीं अमर वीरों की देन है। यह राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा।" उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि देश का एक ऐसा मॉडल बनाना है, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और प्रगतिशील हो। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, बल्कि दिल्ली अपनी अलग पहचान बनाएगी।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित संकल्प था यमुना नदी की सफाई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले दिन से ही यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने वादा किया कि यमुना को 'पुनर्जीवित' किया जाएगा और इसे दिल्ली के गौरव के रूप में वापस लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें औद्योगिक कचरे पर रोक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना और नदी के किनारे सौंदर्यीकरण शामिल है। यह घोषणा दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे को 'देश में सर्वोत्तम' बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन और अन्य शहरी सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। उन्होंने स्मार्ट सड़कों, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उनका मानना है कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही दिल्ली को एक वैश्विक शहर के रूप में स्थापित करेगा और यहां के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
दिल्ली में एक बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है और उनके लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार "शहर के प्रत्येक झुग्गी निवासी को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी।" यह घोषणा लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को आवास से वंचित न किया जाए। उन्होंने इसे 'मानवीय गरिमा' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए, मुख्यमंत्री ने एक मानवीय पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 'अटल कैंटीन' खोली जाएंगी, जहां जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो अपनी दैनिक कमाई का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। ये कैंटीनें खासकर मजदूर बस्तियों, अस्पतालों और बस अड्डों के पास स्थापित की जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसकी घोषणा की पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से अपने भाषण में की है।
अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार का साथ देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के मामले में एक अग्रणी शहर बनाना है। उन्होंने दिल्ली को एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील राजधानी बनाने का संकल्प लिया। उनकी इन घोषणाओं ने दिल्ली के भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगाई है।
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने सीएम रेखा गुप्ता की स्वतंत्रता दिवस की घोषणाओं पर कहा "भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार जनता-प्रथम दृष्टिकोण में विश्वास करती है, जिसमें नागरिक हमारी सभी नीतियों के केंद्र में हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जनता को सर्वोपरि मानकर काम करने में विश्वास रखती है। इसीलिए हर क्षेत्र में बड़ा चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सीजेज, पानी या अन्य कोई भी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हम सधे हुए कदमों से बढ़ रहे हैं।"