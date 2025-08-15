79वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने की पांच बड़ी घोषणाएं, बोलीं-अब दिल्ली में दौड़ेगा ‘विकास’

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित संकल्प था यमुना नदी की सफाई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले दिन से ही यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने वादा किया कि यमुना को 'पुनर्जीवित' किया जाएगा और इसे दिल्ली के गौरव के रूप में वापस लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें औद्योगिक कचरे पर रोक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना और नदी के किनारे सौंदर्यीकरण शामिल है। यह घोषणा दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।