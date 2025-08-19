Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

30 साल की गुमशुदा महिला की 11 दिन कब्रिस्तान में मिली लाश, शबाब अली ने दोस्तों संग मिलकर…

Husband Killed Wife: दिल्ली में अचानक लापता हुई महिला का पुलिस ने 11 दिन बाद कब्रिस्तान से शव बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 19, 2025

husband killed wife due to doubt on character buried body cemetery in Delhi Crime
दिल्ली में पति ने पत्नी की हत्या कर कब्रिस्तान में दफनाया शव। फोटोः AI

Husband Killed Wife: दिल्ली के महरौली इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक व्यक्ति ने अपनी 30 साल की पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था। आरोपी को लगता था कि उसकी पत्नी का किसी गैर पुरुष से प्रेम संबंध चल रहा है। इसके चलते उसने साजिश रचकर पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शव को कब्रिस्तान में भी दफना दिया। हालांकि पुलिस ने जांच-पड़ताल के बीच सच का पता लगाया और शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।

क्या हुआ था?

महरौली में रहने वाले 47 साल के शबाब अली पेशे से पेंटर हैं। उन्हें अपनी 30 साल की पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसी शक में उन्होंने 2 अगस्त को अपनी पत्नी को नींद की गोलियां और जहरीला कीटनाशक देकर मार डाला। इसके बाद तीन और चार अगस्त की रात उन्होंने अपने दो दोस्तों शाहरुख खान और तनवीर की मदद से शव को रातों-रात एक कार में डालकर चंदनहौला कब्रिस्तान पहुंचाया। जहां रात में ही कब्र खोदी और महिला को उसमे दफना दिया। इसकी कानोंकान किसी को खबर तक नहीं लगने दी।

ये भी पढ़ें

कुत्ता सिर्फ हादसे का बहाना…गाजियाबाद में सब-इंस्पेक्टर रिचा सचान की मौत मामले में नया खुलासा
गाज़ियाबाद
Ghaziabad Sub inspector Richa Sachan Death Case New twist

पुलिस ने कैसे किया खुलासा?

यह मामला तब सामने आया जब 10 अगस्त को मृतका की एक महिला दोस्त ने महरौली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पता चला कि 31 जुलाई को शबाब अली अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के साथ कार में ले जा रहा था। जब पुलिस ने शबाब से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

15 अगस्त को कब्रिस्तान से निकाला गया शव

शबाब की निशानदेही पर पुलिस ने 15 अगस्त को एसडीएम की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने शबाब अली और उसके दोनों दोस्तों- शाहरुख (इलेक्ट्रीशियन) और तनवीर (पेंटर) को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस इस मामले में एक और आरोपी की तलाश कर रही है। जिसने कब्रगाह में इन सबकी की मदद की थी।

ये भी पढ़ें

साहब! रात में मिलने का दबाव बनाते हैं म्यूजिक टीचर…छात्राओं की बातें सुनकर हैरान रह गए BEO
नई दिल्ली
Music teacher sexual harassment 9th class girl students in Gurugram

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

19 Aug 2025 06:26 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 30 साल की गुमशुदा महिला की 11 दिन कब्रिस्तान में मिली लाश, शबाब अली ने दोस्तों संग मिलकर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.