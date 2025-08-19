30 साल की गुमशुदा महिला की 11 दिन कब्रिस्तान में मिली लाश, शबाब अली ने दोस्तों संग मिलकर…

Husband Killed Wife: दिल्ली के महरौली इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक व्यक्ति ने अपनी 30 साल की पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था। आरोपी को लगता था कि उसकी पत्नी का किसी गैर पुरुष से प्रेम संबंध चल रहा है। इसके चलते उसने साजिश रचकर पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शव को कब्रिस्तान में भी दफना दिया। हालांकि पुलिस ने जांच-पड़ताल के बीच सच का पता लगाया और शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
महरौली में रहने वाले 47 साल के शबाब अली पेशे से पेंटर हैं। उन्हें अपनी 30 साल की पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसी शक में उन्होंने 2 अगस्त को अपनी पत्नी को नींद की गोलियां और जहरीला कीटनाशक देकर मार डाला। इसके बाद तीन और चार अगस्त की रात उन्होंने अपने दो दोस्तों शाहरुख खान और तनवीर की मदद से शव को रातों-रात एक कार में डालकर चंदनहौला कब्रिस्तान पहुंचाया। जहां रात में ही कब्र खोदी और महिला को उसमे दफना दिया। इसकी कानोंकान किसी को खबर तक नहीं लगने दी।
यह मामला तब सामने आया जब 10 अगस्त को मृतका की एक महिला दोस्त ने महरौली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पता चला कि 31 जुलाई को शबाब अली अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के साथ कार में ले जा रहा था। जब पुलिस ने शबाब से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
शबाब की निशानदेही पर पुलिस ने 15 अगस्त को एसडीएम की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने शबाब अली और उसके दोनों दोस्तों- शाहरुख (इलेक्ट्रीशियन) और तनवीर (पेंटर) को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस इस मामले में एक और आरोपी की तलाश कर रही है। जिसने कब्रगाह में इन सबकी की मदद की थी।