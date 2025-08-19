30 साल की गुमशुदा महिला की 11 दिन कब्रिस्तान में मिली लाश, शबाब अली ने दोस्तों संग मिलकर…

Husband Killed Wife: दिल्ली के महरौली इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक व्यक्ति ने अपनी 30 साल की पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था। आरोपी को लगता था कि उसकी पत्नी का किसी गैर पुरुष से प्रेम संबंध चल रहा है। इसके चलते उसने साजिश रचकर पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शव को कब्रिस्तान में भी दफना दिया। हालांकि पुलिस ने जांच-पड़ताल के बीच सच का पता लगाया और शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।