नई दिल्ली

दिल्ली में पुलिस टीम पर मिर्च स्प्रे से हमला, चार सिपाही जख्मी, 15 लोग गिरफ्तार, जानें क्यों बढ़ा बवाल?

Attack on Police: दिल्ली-एनसीआर में लगातार खराब चल रही हवा की गुणवत्ता को लेकर ठोस कदम उठाने के लिए लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क जाम की कोशिश में पुलिस पर मिर्च स्प्रे से हमला भी किया गया।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 24, 2025

India Gate Protest chilli spray attack on police in Delhi FIR registered 15 arrested

दिल्ली इंडिया गेट पर उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया।

Attack on Police: राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में लोगों ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार को कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। इसमें चार पुलिसवाले घायल हुए हैं। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।

नक्सली कमांडर के समर्थन में नारेबाजी

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रविवार को इंडिया गेट पर यह प्रदर्शन दिल्ली-एनसीआर में 'बेहद खराब' वायु गुणवत्ता को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग के लिए किया जा रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन में मूल तत्व से हटकर भी कुछ विवादित बातें सामने आईं। प्रदूषण की समस्या के निस्तारण की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के पोस्टर उठा रखे थे। इन पोस्टरों में 'कितने हिडमा मारोगे', 'हर घर से हिडमा निकलेगा' जैसे भड़काऊ स्लोगन लिखे थे। इसके साथ ही उन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी।

सड़क पर जाम लगाने को लेकर उग्र हुए प्रदर्शनकारी

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इंडिया गेट के पास 'सी हेक्सागन' में चल रहा विरोध प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया, जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने सड़क जाम करने की कोशिश शुरू कर दी। भीड़ में शामिल अराजक तत्वों को सड़क की ओर बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। इससे मौके पर भगदड़ मची और इसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है।

पुलिस पर यह सामान्य हमला नहीं

डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला ने कहा "पुलिस पार्टी पर यह सामान्य हमला नहीं था। यह पहली बार है जब प्रदर्शनकारियों ने यातायात और कानून-व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों पर इस तरह हमला किया है।" पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर सड़क पर बैठ गए थे और पीछे फंसी हुई एम्बुलेंस और डॉक्टरों को रास्ता नहीं दे रहे थे। वह पुलिस के बार-बार अनुरोध को भी अनसुना कर रहे थे। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को सी-हेक्सागन से हटाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'कितने हिडमा मारोगे', 'हर घर से हिडमा निकलेगा' जैसे भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए।

चार पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती

डीसीपी देवेश कुमार महला ने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल चार पुलिसकर्मियों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। दूसरी ओर इस मामले में पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सड़क जाम करने की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इसके अलावा जांच की जा रही है कि प्रदूषण की समस्या को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन नक्सली के समर्थन में कैसे बदल गया। पुलिस टीम इसके दोषियों की पहचान करने में जुटी है।

