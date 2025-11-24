दिल्ली में पुलिस टीम पर मिर्च स्प्रे से हमला, चार सिपाही जख्मी, 15 लोग गिरफ्तार, जानें क्यों बढ़ा बवाल?

Attack on Police: राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में लोगों ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार को कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। इसमें चार पुलिसवाले घायल हुए हैं। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।