वीडियो में एक व्यक्ति यह भी कहते सुना गया कि ऐसे रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भारतीय कपड़ों को अपमानजनक तरीके से प्रतिबंधित करते हैं। साथ ही यह सवाल भी उठाया गया कि अगर भारत की राष्ट्रपति और दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद पारंपरिक पहनावे में आएं, तो क्या उन्हें भी प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा? घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के कानून और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में यह अस्वीकार्य है। पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में भारतीय परिधानों पर रोक का वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है और तत्काल कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को तत्काल जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।