डीडीए ने लॉन्च की ‘जन साधारण आवास योजना 2025’, 1200 फ्लैट तैयार! आवेदन समेत जानें पूरी डिटेल

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ के तहत उपलब्ध कराए जा रहे EWS फ्लैटों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आवेदन कर सकेंगे। इसमें ये शर्त है कि आवेदन और सह आवेदक की संयुक्त सालान इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जनता श्रेणी के फ्लैट्स के लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें आय की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। डीडीए पोर्टल पर पंजीकरण, फ्लैट का चुनाव और बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों के मुताबिक, यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत पर दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं।