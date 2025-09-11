Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

डीडीए ने लॉन्च की ‘जन साधारण आवास योजना 2025’, 1200 फ्लैट तैयार! आवेदन समेत जानें पूरी डिटेल

Jan Sadharan Awas Yojana 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'जन साधारण आवास योजना 2025' लॉन्च की है। इसके तहत लगभग 1200 गरीबों को सस्ती दरों में फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आवेदन आज यानी 11 सितंबर से शुरू हो चुके हैं।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 11, 2025

Jan Sadharan Awas Yojana 2025 DDA New Housing Scheme flats full details in Delhi
दिल्ली में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे फ्लैट।

Jan Sadharan Awas Yojana 2025: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी नई आवास योजना ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत बाहरी दिल्ली और अन्य इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और जनता श्रेणी के लिए कुल 1,172 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। डीडीए अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के लिए आज यानी 11 सितंबर से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। हालांकि फ्लैट बुकिंग की सुविधा 22 सितंबर से उपलब्ध होगी। फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।

दिल्ली में कहां-कहां मिलेंगे फ्लैट?

हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि फ्लैट दिल्ली के सात इलाकों में बनाए गए हैं। इनमें नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम, टोडापुर, द्वारका सेक्टर 14 और 19B और मंगलापुरी इलाके शामिल हैं। यह सभी फ्लैट 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

कितने और किस कीमत के फ्लैट?

डीडीए अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सबसे ज्यादा 672 ईडब्ल्यूएस फ्लैट नरेला में उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी कीमत 9.18 लाख से 27.86 लाख तक रखी गई है। ये फ्लैट 34.76 से 61.99 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाए गए हैं। इसके अलावा रोहिणी में 97 जनता श्रेणी के फ्लैट बनाए गए हैं। इनकी कीमत 14.59 लाख रखी गई है। इनका क्षेत्रफल 28 से 28.81 वर्ग मीटर है।

वहीं लोकनायकपुरम में 108 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण कराया गया है, जिनका आकार 55.35 से 61.17 वर्ग मीटर है। इनकी कीमत 29.6 लाख से 32.62 लाख रुपये रखी गई है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे द्वारका, टोडापुर और मंगलापुरी में भी फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा, जिनका विवरण डीडीए पोर्टल पर उपलब्ध है।

कौन कर सकता है आवेदन?

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ के तहत उपलब्ध कराए जा रहे EWS फ्लैटों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आवेदन कर सकेंगे। इसमें ये शर्त है कि आवेदन और सह आवेदक की संयुक्त सालान इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जनता श्रेणी के फ्लैट्स के लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें आय की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। डीडीए पोर्टल पर पंजीकरण, फ्लैट का चुनाव और बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों के मुताबिक, यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत पर दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं।

कैसे करें पंजीकरण?

‘जन साधारण आवास योजना 2025’ के तहत फ्लैट के आवेदन या पंजीकरण के लिए सबसे पहले डीडीए आवास पोर्टल (https://eservices.dda.org.in) पर जाएं। यहां आवेदन करने के बाद 2,500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। पहले से पंजीकृत आवेदकों को दोबारा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आवेदन के बाद फ्लैट की बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के लिए प्रत्येक फ्लैट के लिए 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। इसमें ईडब्ल्यूएस और जनता श्रेणी दोनों तरह के फ्लैट शामिल हैं।

Delhi News

Rekha Gupta

11 Sept 2025 12:01 pm

