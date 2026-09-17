जसोला में BJP नेता शहजाद अली इदरीसी पर हमला, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगाए गए आरोप

BJP नेता शहजाद अली इदरीसी पर हमला, फोटो सोर्स- फेसबुक ( Shahzad Ali Idrisi )
हमले के बाद बीजेपी नेता शहजाद अली इदरीसी ने कहा कि वह गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने दावा किया हमले के बाद बीजेपी नेता शहजाद अली इदरीसी ने कहा कि वह गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे और किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता है। इदरीसी ने कहा कि उनके बच्चे हैं और यदि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं तो उनके जान-माल को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने हमले में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।
बताया जा रहा है कि यह घटना दिल्ली के जसोला इलाके में नाले की सफाई के दौरान हुई। बीजेपी नेता शहजाद अली इदरीसी भी मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान कुछ दबंग लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इदरीसी के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके मुताबिक, आरोपियों ने लात-घूंसों से उनकी पिटाई की। घटना के बाद मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक, वह ओखला से छठी और सातवीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने ओखला सीट से जीत दर्ज की थी और मौजूदा समय में भी इस सीट के विधायक हैं। वर्तमान मामले में बीजेपी नेता शहजाद अली इदरीसी ने उन पर हमले से जुड़े आरोप लगाए हैं; इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या इस घटना में अमानतुल्लाह खान की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
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