जसोला में BJP नेता शहजाद अली इदरीसी पर हमला, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगाए गए आरोप

हमले के बाद बीजेपी नेता शहजाद अली इदरीसी ने कहा कि वह गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने दावा किया हमले के बाद बीजेपी नेता शहजाद अली इदरीसी ने कहा कि वह गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे और किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता है। इदरीसी ने कहा कि उनके बच्चे हैं और यदि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं तो उनके जान-माल को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने हमले में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।