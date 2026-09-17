Climate Change: फीका न पड़ जाए नमक का स्वाद, जानिए कैसे मौसम बिगाड़ रहा है ‘सफेद सोने’ का गणित

समुद्री जल से नमक बनाने के लिए खारे पानी को बड़े और उथले गड्ढों (क्यारियों) में इकट्ठा किया जाता है। सूर्य की रोशनी और हवा से पानी वाष्पीकृत हो जाता है और नीचे कच्चा नमक बच जाता है। इस प्रक्रिया के लिए लंबे समय तक सूखा मौसम, तेज धूप और बिना बारिश के दिन चाहिए होते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है, जहां हर साल 3.07 करोड़ टन नमक का उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा अकेले गुजरात से आता है।