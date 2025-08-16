Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

यादों में सुर-ताल और राग : संगीत को समर्पित की ‘जसरंगी’ शैली, आकाशगंगा में भी चमक रहे ‘पंडित जसराज’

Pandit Jasraj Death Anniversary: ग्यारह साल की उम्र में जसराज ने पहली बार मंच पर तबला वादन किया, लेकिन उनके मन में गायन की ललक थी। एक दिन, एक गुरु ने उन्हें सलाह दी, 'तबले की थाप में ताकत है, पर तुम्हारी आवाज में जादू है।' बस, यहीं से जसराज ने गायन को अपना जीवन बना लिया।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 16, 2025

Jasrangi style founder Pandit Jasraj death anniversary immortal name in singing and playing tabla
हरियाणा के प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित जसराज। (फोटो : IANS)

Pandit Jasraj Death Anniversary: हरियाणा के हिसार में 1930 में पंडित जसराज का जन्म हुआ। उनका नाम आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में गूंजता है। संगीत के क्षेत्र में उनकी आभा को इसी से समझा जा सकता है कि भारत सरकार ने उन्हें तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। उनके नाम पर अंतरिक्ष में एक छोटे ग्रह का नाम 'पंडित जसराज' रखा गया। जसराज ने एक अनूठी 'जसरंगी' शैली भी विकसित की थी।

मेवाती घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे पिता

पंडित जसराज के पिता पंडित मोतीराम मेवाती घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। जसराज चार साल की आयु के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनके भाइयों पंडित मणिराम और पंडित प्रताप नारायण ने उन्हें संगीत की बारीकियां सिखाईं। छोटी सी उम्र में ही जसराज का मन संगीत में रम गया। ग्यारह साल की उम्र में जसराज ने पहली बार मंच पर तबला वादन किया, लेकिन उनके मन में गायन की ललक थी। एक दिन एक गुरु ने उन्हें सलाह दी कि 'तबले की थाप में ताकत है पर तुम्हारी आवाज में जादू है।' बस यहीं से जसराज ने गायन को अपना जीवन बना लिया।

ये भी पढ़ें

BSF जवान का डबल गेम! वर्दी में की शर्मनाक हरकत, दिल्ली HC बोला-बर्खास्तगी ही सही सजा
नई दिल्ली
Delhi High Court dismisses BSF jawan for woman constable Rape Case

विदेशों में अमर कर दिया आवाज का जादू

उन्होंने मेवाती घराने की परंपरा को न केवल संजोया, बल्कि उसे विश्व मंच पर नई पहचान दी। उनकी गायिकी में भक्ति और शास्त्र का अनूठा संगम था। खासकर उनके भजन जैसे 'मात-पिता गुरु गोविंद दियो,' सुनने वालों को आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाते थे। जसराज की कला की कोई सीमा नहीं थी। वे भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भी अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करते थे। जसराज ने संगीत में 'जसरंगी' नाम की एक अनोखी जुगलबंदी शैली विकसित की। इस शैली में पुरुष और महिला गायक अलग-अलग राग गाते हैं, फिर एक स्वर में मिल जाते हैं। यह शैली उनकी रचनात्मकता का कमाल थी। उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने IANS को बताया कि 90 साल की उम्र में भी वे वीडियो कॉल पर शिष्यों को पढ़ाते थे।

न्यूयॉर्क में एक मिनट तक बजती रहीं तालियां

एक बार न्यूयॉर्क में एक कॉन्सर्ट के दौरान, जब उन्होंने राग दरबारी गाया तो श्रोता इतने मंत्रमुग्ध हुए कि तालियों की गड़गड़ाहट कई मिनट तक नहीं थमी। जसराज ने न केवल संगीत को समृद्ध किया, बल्कि अपने शिष्यों को भी प्रेरित किया। उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले। उनके नाम पर एक छोटा ग्रह भी है, जो उनकी कला की विशालता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आईएयू) ने 2006 में खोजे गए एक छोटे ग्रह को 'पंडित जसराज' नाम दिया।

पंडित जसराज ने अपनी अंतिम सांस 17 अगस्त, 2020 को न्यू जर्सी में ली। यहां पर हृदयाघात से उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और संगीत आज भी जीवित हैं। उनके शिष्य और प्रशंसक उन्हें याद करते हैं, और उनके भजनों में बसी भक्ति को आत्मसात करते हैं।

ये भी पढ़ें

मंडोली जेल में फंदे पर लटकता मिला लॉरेंस बिश्नोई का ‘यार’, कौन है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर सलमान त्यागी?
नई दिल्ली
Lawrence Bishnoi friend notorious gangster Salman Tyagi found hanging in Mandoli jail Delhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

16 Aug 2025 04:00 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / यादों में सुर-ताल और राग : संगीत को समर्पित की ‘जसरंगी’ शैली, आकाशगंगा में भी चमक रहे ‘पंडित जसराज’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.