कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने क्यों किया सुसाइड? सामने आई बड़ी वजह

दीप्ति चौरसिया कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया के बेटे हरप्रीत चौरसिया की पत्नी थीं। दीप्ति और हरप्रीत की शादी साल 2010 में हुई थी। दोनों का एक 14 साल का बेटा है। दीप्ति की आत्महत्या के बाद उनके और हरप्रीत के बीच रिश्ते को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि बीते कुछ सालों से दीप्ति और हरप्रीत के बीच संबंध ठीक नहीं थे। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, वो ये कि हरप्रीत ने दूसरी शादी कर ली थी। कहा जा रहा है कि हरप्रीत की दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री है। इन बातों की पुष्टि के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है।