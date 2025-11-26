Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने क्यों किया सुसाइड? सामने आई बड़ी वजह

Deepti Chaurasia Suicide: कमला पसंद पान मसाला के मालिक की बहू के आत्महत्या करने के बाद पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें दीप्ति ने अपनी आत्महत्या के कारण बताए हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 26, 2025

Kamala Pasand Rajshree Pan Masala Company owner Deepti Chaurasia suicide case in Delhi

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया ने किया सुसाइड।

Deepti Chaurasia Suicide: कानपुर से साधारण शुरुआत के बाद नेशनल ब्रांड बने कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस को जांच के दौरान मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें दीप्ति ने अपना दर्द बयां किया है। हालांकि दीप्ति ने सुसाइड नोट में किसी को अपनी मौत का जिम्मेदार तो नहीं ठहराया, लेकिन सुसाइड नोट की भाषा यह जरूर बताती है कि दीप्ति बहुत तनाव में थीं। घटना दिल्ली के वसंत विहार इलाके की है, जहां कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया का बंगला है। बंगले में दीप्ति का शव पंखे से लटका मिला।

दीप्ति चौरसिया ने सुसाइड नोट में क्या लिखा?

दिल्ली के वसंत विहार स्थित कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया के बंगले में उनकी बहू दीप्ति चौरसिया के सुसाइड की जानकारी से पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन-फानन मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की। इस दौरान मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। इसमें दीप्ति चौरसिया ने लिखा "अगर किसी रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं है तो फिर रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है?" दूसरी ओर दीप्ति के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

पति की दो शादियों पर भी चर्चाएं तेज

दीप्ति चौरसिया कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया के बेटे हरप्रीत चौरसिया की पत्नी थीं। दीप्ति और हरप्रीत की शादी साल 2010 में हुई थी। दोनों का एक 14 साल का बेटा है। दीप्ति की आत्महत्या के बाद उनके और हरप्रीत के बीच रिश्ते को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि बीते कुछ सालों से दीप्ति और हरप्रीत के बीच संबंध ठीक नहीं थे। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, वो ये कि हरप्रीत ने दूसरी शादी कर ली थी। कहा जा रहा है कि हरप्रीत की दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री है। इन बातों की पुष्टि के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है।

कानपुर से शुरू हुआ साधारण व्यापार अरबों में पहुंचा

दरअसल, कमला पसंद और राजश्री पान मसाला का कारोबार लगभग पांच दशक पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छोटी गुमटी से शुरू हुई थी, जो अब अरबों रुपये के टर्नओवर में बदल चुका है। इस कंपनी के संस्‍थापक कमलाकांत चौर‌सिया ने कानपुर के फीलखाना मोहल्ले में एक छोटी सी गुमटी में गुटखा बेचना शुरू किया था। इसके बाद उनका व्यापार लगातार बढ़ता गया और साल 1973 में यह कंपनी रजिस्टर्ड हुई। अब इसका टर्नओवर अरबों रुपये का है। यह कंपनी अब पान मसाला से लोहा और अन्य कारोबारी क्षेत्र में भी उतर चुकी है।

Updated on:

26 Nov 2025 01:54 pm

Published on:

26 Nov 2025 01:29 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने क्यों किया सुसाइड? सामने आई बड़ी वजह

