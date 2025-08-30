कौन हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ‘साहब’ कहने वाले दिल्ली पुलिस के DCP? अब हो रही किरकिरी

Delhi News: दिल्ली पुलिस के DCP इन दिनों चर्चाओं में हैं। उनका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं।
दरअसल, दिल्ली के कल्याणपुरी में कुछ दिन पहले एक ज्वेलर पर फायरिंग की गई थी। इस दौरान पीड़ित से 25 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी। पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाशों को मामले में गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर DCP प्रेंस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कहने वाले DCP का नाम अभिषेक धानिया है। अभिषेक IPS ऑफिसर हैं। इस समय दिल्ली पुलिस में DCP (ईस्ट) के पद पर धानिया तैनात हैं। धानिया AGMUT कैडर के 2012 बैच के IPS अधिकारी हैं।
मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट अभिषेक धानिया ने कहा कि जुबान फिसलने (slip of tongue) की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी मुलाकात में अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ओमबीर बिश्नोई से हुई थी। उन्हीं का नाम दिमाग में होने की वजह से ऐसा हुआ। पूर्व में गोवा में IG और डीसीपी ईस्ट के पद पर ओमबीर बिश्नोई रह चुके हैं। हाल ही में उनका रिटायरमेंट हुआ है।
DCP धानिया का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कहने का वीडियो खूब वायरल रहा है। लोग इस पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। वीडियो पर अब तक 130.1K बार देखा जा चुका है। वहीं 6 हजार से ज्यादा लोगों ने वायरल वीडियो को लाइक किया है।