नई दिल्ली

पेट्रोल छिड़का और लाइटर से जलाकर ससुर को कर दिया जिंदा आग के हवाले; मामले में आया ये बड़ा अपडेट

Delhi Crime: शख्स ने पेट्रोल छिड़कर अपने ससुर को जिंदा आग के हवाले कर दिया। मामले में अपडेट सामने आया है। जानिए, हमले का कारण क्या था?

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 26, 2025

Delhi Crime
पेट्रोल छिड़का और लाइटर से जलाकर ससुर को कर दिया जिंदा आग के हवाले। फोटो सोर्स-Ai

Delhi Crime: दिल्ली के गाजीपुर में एक शख्स ने अपने ससुर को जिंदा आग के हवाले कर दिया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पीड़ित 60 साल के ऑटो-रिक्शा चालक रणवीर सिंह ने हमले के 8 दिन बाद दम तोड़ दिया।

पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग

पुलिस की माने तो यह घटना 16 अगस्त की सुबह गाजीपुर के घरोली एक्सटेंशन इलाके में हुई। गाजीपुर पुलिस स्टेशन में कॉल आई, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के पिता पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी।

जिसके बाद पीड़ित रणवीर सिंह को पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने के बाद उन्हे सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

हमले का कारण क्या था?

रणवीर सिंह की बेटी निशा अपने पति संदीप से झगड़े के बाद अपने मायके लौट आई थी। निशा और संदीप की शादी को आठ साल हो चुके हैं। संदीप शराब पीने का आदी था और अक्सर शराब पीकर पत्नी से झगड़ा करता था। हमले वाले दिन सुबह संदीप, रणवीर के घर पहुंचा और अपनी पत्नी को अपने साथ वापस लाने की मांग की। जब रणवीर ने मना कर दिया तो संदीप ने ससुर पर पेट्रोल डाला और लाइटर से आग लगा दी।

आरोपी ने तोड़ा मोबाइल फोन

अपराध को अंजाम देने के बाद संदीप घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने ट्रैक होने से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। हालांकि, तकनीकी निगरानी और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि संदीप अब हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

26 Aug 2025 05:52 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पेट्रोल छिड़का और लाइटर से जलाकर ससुर को कर दिया जिंदा आग के हवाले; मामले में आया ये बड़ा अपडेट

