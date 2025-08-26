पेट्रोल छिड़का और लाइटर से जलाकर ससुर को कर दिया जिंदा आग के हवाले; मामले में आया ये बड़ा अपडेट

Delhi Crime: दिल्ली के गाजीपुर में एक शख्स ने अपने ससुर को जिंदा आग के हवाले कर दिया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पीड़ित 60 साल के ऑटो-रिक्शा चालक रणवीर सिंह ने हमले के 8 दिन बाद दम तोड़ दिया।
पुलिस की माने तो यह घटना 16 अगस्त की सुबह गाजीपुर के घरोली एक्सटेंशन इलाके में हुई। गाजीपुर पुलिस स्टेशन में कॉल आई, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के पिता पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी।
जिसके बाद पीड़ित रणवीर सिंह को पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने के बाद उन्हे सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।
रणवीर सिंह की बेटी निशा अपने पति संदीप से झगड़े के बाद अपने मायके लौट आई थी। निशा और संदीप की शादी को आठ साल हो चुके हैं। संदीप शराब पीने का आदी था और अक्सर शराब पीकर पत्नी से झगड़ा करता था। हमले वाले दिन सुबह संदीप, रणवीर के घर पहुंचा और अपनी पत्नी को अपने साथ वापस लाने की मांग की। जब रणवीर ने मना कर दिया तो संदीप ने ससुर पर पेट्रोल डाला और लाइटर से आग लगा दी।
अपराध को अंजाम देने के बाद संदीप घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने ट्रैक होने से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। हालांकि, तकनीकी निगरानी और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि संदीप अब हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।