पेट्रोल छिड़का और लाइटर से जलाकर ससुर को कर दिया जिंदा आग के हवाले; मामले में आया ये बड़ा अपडेट

रणवीर सिंह की बेटी निशा अपने पति संदीप से झगड़े के बाद अपने मायके लौट आई थी। निशा और संदीप की शादी को आठ साल हो चुके हैं। संदीप शराब पीने का आदी था और अक्सर शराब पीकर पत्नी से झगड़ा करता था। हमले वाले दिन सुबह संदीप, रणवीर के घर पहुंचा और अपनी पत्नी को अपने साथ वापस लाने की मांग की। जब रणवीर ने मना कर दिया तो संदीप ने ससुर पर पेट्रोल डाला और लाइटर से आग लगा दी।