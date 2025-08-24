CBI अधिकारी बनकर 9,00,000 की लगाई चपत; पढ़े-लिखे शख्स के साथ इस तरह की गई ठगी

आरोपी अंसारी ने बताया कि दुबे के निर्देश पर अंसारी ने एक बैंक खाता खोला और लॉगिन क्रेडेंशियल और खाते का नियंत्रण उसे सौंप दिया। आगे की जांच में पता चला कि यह बैंक खाता एक जाली किराया समझौते का इस्तेमाल करके बनाया गया था। अंसारी ना तो अपने आधार-पंजीकृत पते पर रहता था और ना ही किराया समझौते में दिए गए पते पर। धोखाधड़ी से प्राप्त 9 लाख रुपये की पूरी रकम इसी खाते में जमा की गई, जहां से इसे बाद में अन्य माध्यमों से भेजा गया।