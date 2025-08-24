Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

CBI अधिकारी बनकर 9,00,000 की लगाई चपत; पढ़े-लिखे शख्स के साथ इस तरह की गई ठगी

Delhi Crime: CBI अधिकारी बनकर शख्स से 9 लाख रुपये की ठगी की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जालसाज लोगों को फंसा रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 24, 2025

Digital Arrest
दिल्ली में शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर 9 लाख की ठगी। फोटो सोर्स-ai

Delhi Crime: दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के केशवपुरम इलाके में 76 साल के सेवानिवृत्त इंजीनियर को निशाना बनाकर डिजिटल अरेस्ट करने के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले से जुड़े विदेशी कनेक्शनों की भी जांच कर रही है।

दिल्ली में रिटायर्ड इंजीनियर से 9 लाख की ठगी

आरोपी की पहचान फरीदाबाद के बसंतपुर पार्ट-2 निवासी सोनू अंसारी (26) के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो सेवानिवृत्त इंजीनियर गणेश दत्त ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जालसाजों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अधिकारी बनकर उनसे 9 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया और पैसे ऐंठने के लिए उन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' किया।

ये भी पढ़ें

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली
लखनऊ
UP Crime

पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूला

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह का मामले को लेकर कहना है, ''जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते थे। बैंकिंग लेन-देन की जांच से विदेशों से संभावित संबंध होने का संकेत मिला। जिसके बाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, अंसारी ने घोटाले में अपनी भूमिका स्वीकार की। उसने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण, वह प्रतीक दुबे नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आया।

किराए के बैंक खाते से होता था ट्रांजेक्शन

आरोपी अंसारी ने बताया कि दुबे के निर्देश पर अंसारी ने एक बैंक खाता खोला और लॉगिन क्रेडेंशियल और खाते का नियंत्रण उसे सौंप दिया। आगे की जांच में पता चला कि यह बैंक खाता एक जाली किराया समझौते का इस्तेमाल करके बनाया गया था। अंसारी ना तो अपने आधार-पंजीकृत पते पर रहता था और ना ही किराया समझौते में दिए गए पते पर। धोखाधड़ी से प्राप्त 9 लाख रुपये की पूरी रकम इसी खाते में जमा की गई, जहां से इसे बाद में अन्य माध्यमों से भेजा गया।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव को ‘पापा’ कहकर iPhone मांगा और अब मायावती को कह दिया ‘मम्मी’; यूट्यूबर पर गिरी गाज
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

24 Aug 2025 11:07 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / CBI अधिकारी बनकर 9,00,000 की लगाई चपत; पढ़े-लिखे शख्स के साथ इस तरह की गई ठगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.