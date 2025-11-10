बॉथरूम में नहाने गई 23 साल की युवती की संदिग्ध हालात में मौत, जांच में जुटी पुलिस

Delhi Crime: राष्ट्रीय राजधानी में बीती रात एक दर्दनाक वाकया सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पार्टी के लिए तैयार हो रही युवती की उसके घर के बॉथरूम में लाश मिली है। मणिपुर निवासी 23 साल की युवती गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। युवती की दोस्त की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य संकलन किया और जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस इसे हादसा मान रही है, क्योंकि युवती के हाथ में इमर्शन वाटर हीटर (पानी गर्म करने वाली रॉड) मिली है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बॉथरूम का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि युवती नहाने के लिए पानी गर्म करने जा रही थी, तभी वह करंट की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौत हुई है। फिर भी पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही है। इसमें देखा जा रहा है कि युवती की मौत के दरम्यान उसके घर में और कौन-कौन था?