बॉथरूम में नहाने गई 23 साल की युवती की संदिग्ध हालात में मौत, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली में मणिपुर निवासी 23 साल की लड़की की बॉथरूम में मिली लाश।
Delhi Crime: राष्ट्रीय राजधानी में बीती रात एक दर्दनाक वाकया सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पार्टी के लिए तैयार हो रही युवती की उसके घर के बॉथरूम में लाश मिली है। मणिपुर निवासी 23 साल की युवती गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। युवती की दोस्त की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य संकलन किया और जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस इसे हादसा मान रही है, क्योंकि युवती के हाथ में इमर्शन वाटर हीटर (पानी गर्म करने वाली रॉड) मिली है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बॉथरूम का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि युवती नहाने के लिए पानी गर्म करने जा रही थी, तभी वह करंट की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौत हुई है। फिर भी पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही है। इसमें देखा जा रहा है कि युवती की मौत के दरम्यान उसके घर में और कौन-कौन था?
पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती मणिपुर की रहने वाली थी। लगभग 23 साल की मृतका गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। मौके पर मौजूद उसकी एक दोस्त ने बताया कि रविवार रात वह किसी पार्टी में जाने की बात कह रही थी। इसीलिए वह बॉथरूम में नहाने के लिए गई थी। जब काफी देर तक वह बॉथरूम से बाहर नहीं आई तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उसने पुलिस को मामले की सूचना दी।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि रविवार रात लगभग 8 बजकर 19 मिनट पर थाना वसंत कुंज (साउथ) में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि महिपालपुर स्थित एक मकान के अंदर से बंद बाथरूम में एक युवती अचेत पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और देखा कि बाथरूम के अंदर एक युवती मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस को मौके पर एक इलेक्ट्रिक रॉड भी मिली, जो पानी गर्म करने के लिए प्रयोग की जाती है। फिलहाल पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है और मृतका के परिवार को सूचना दे दी गई है।
पड़ोसियों और उसी बिल्डिंग में रहने वाली युवती की सहेली से पूछताछ में पता चला कि मृतका नहाने के लिए बाथरूम गई थी और पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल कर रही थी। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आई तो उसकी दोस्त उसे देखने गई। दरवाजा अंदर से बंद पाकर उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को फोन कर स्थिति की जानकारी दी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर क्राइम टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह करंट लगने से हुई मौत का मामला प्रतीत होता है। मृतका के शरीर पर किसी प्रकार के चोट या संघर्ष के निशान नहीं पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने किसी गड़बड़ी या साजिश की संभावना से इनकार किया है, हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बाथरूम में इस्तेमाल की जा रही इलेक्ट्रिक रॉड सुरक्षित थी या नहीं, और कहीं बिजली के तारों में लीकेज तो नहीं था।
ठंड में पानी गर्म करने वाली रॉड का उपयोग करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, रॉड को हमेशा पानी में पूरी तरह डुबोने के बाद ही बिजली का स्विच ऑन करें और बिजली बंद करने के बाद ही उसे पानी से बाहर निकालें, वरना करंट लगने का खतरा रहता है। पानी से भरे बर्तन में धातु की बजाय प्लास्टिक या फाइबर का उपयोग करें ताकि बिजली न फैले। रॉड की तार और प्लग ठीक हालत में हों, उनमें कोई कट या टूट-फूट न हो। बच्चों को रॉड के पास न जाने दें और गर्म पानी को छूने से पहले तापमान जाँच लें। उपयोग के बाद रॉड को पूरी तरह ठंडा होने पर ही सुरक्षित स्थान पर रखें।
