Monsoon Return: मानसून की धमाकेदार वापसी! अगले 4 दिनों तक भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Monsoon Return: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में 24 घंटे के भीतर मानसूनी की धमाकेदारा वापसी होने वाली है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए अगले चार दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में मन रहा नया मौसमी सिस्टम राजस्थान होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। इस दौरान मानसूनी ट्रफ दिल्ली के पास रहेगी। इसके प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी समेत इससे सटे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले एक सप्ताह यानी 19 अगस्त से 25 अगस्त तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना है।
मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 21.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद सबसे ज्यादा बिजनौर में 18 मिमी और मुरादाबाद में 17.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दिल्ली के रिज, पुसा और नजफगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 8 से 10 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अभी अगस्त का लगभग आधा महीना बाकी है। ऐसे में बारिश पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इससे पहले दिल्ली में साल 2013 के दौरान इतनी बारिश हुई थी।
आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह की मानें तो पश्चिमी यूपी में मंगलवार को गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। बात अगर पूर्वी यूपी की करें तो कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं 22 से 25 अगस्त तक पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में भी भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों के बीच तापमान में भी 2 से पांच डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले 24 घंटे बाद दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर मानसून ज्यादा सक्रियता दिखाएगा। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर से जुड़े सभी शहरों और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एक मानसूनी ट्रफ मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के ऊपर से गुजर रही है। यह मानसूनी ट्रफ 22 अगस्त तक स्थिर बनी रह सकती है। इसके बाद 23 से 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया राजस्थान होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। इस दौरान दक्षिण दिल्ली पर बनी मानसून ट्रफ दिल्ली के बीचोंबीच आ जाएगी। उस समय दिल्ली और उससे सटे शहरों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का हाल अनुमान से काफी अलग रहा। पूर्वी यूपी में जहाँ सामान्य तौर पर 8.8 मिमी वर्षा का अनुमान था, वहाँ सिर्फ 1 मिमी बारिश दर्ज हुई, यानी 89% की कमी रही। वहीं, पश्चिमी यूपी में 7.4 मिमी की जगह 11.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 59% अधिक है। बारिश की असमानता के बीच कई जिलों में उमस और गर्मी बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 20 अगस्त से प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो रहा है। खासकर 22 से 25 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।
लखनऊ की बात करें तो सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और धूप तेज रही। दिन में कुछ समय बादल भी छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। राजधानी में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। बीच-बीच में बादल घिर सकते हैं और कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी है। तापमान 35 डिग्री अधिकतम और 27 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है।