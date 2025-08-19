Monsoon Return: मानसून की धमाकेदार वापसी! अगले 4 दिनों तक भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले 24 घंटे बाद दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर मानसून ज्यादा सक्रियता दिखाएगा। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर से जुड़े सभी शहरों और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एक मानसूनी ट्रफ मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के ऊपर से गुजर रही है। यह मानसूनी ट्रफ 22 अगस्त तक स्थिर बनी रह सकती है। इसके बाद 23 से 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया राजस्‍थान होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। इस दौरान दक्षिण दिल्ली पर बनी मानसून ट्रफ दिल्ली के बीचोंबीच आ जाएगी। उस समय दिल्ली और उससे सटे शहरों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है।