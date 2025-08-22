दिल्ली में मच्छरों से निपटने के लिए चलाई गई स्पेशल ‘ट्रेन’, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत

इस विशेष अभियान के तहत रेलवे वैगन पर एक ट्रक लगाया गया है, जिसमें हाई-पावर स्प्रेयर मशीन फिट की गई है। यह मशीन रेलवे पटरियों पर चलते हुए लार्वा-रोधी केमिकल का छिड़काव करेगी। अधिकारियों के अनुसार, इस ट्रेन से पटरियों के दोनों ओर लगभग 50 से 60 मीटर तक का क्षेत्र कवर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मशीन उन जगहों पर भी केमिकल का छिड़काव कर सकेगी, जहां सामान्यत: पहुँचना बेहद मुश्किल होता है और जहां पानी जमा होने से मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है।