नई दिल्ली

दिल्ली में मच्छरों से निपटने के लिए चलाई गई स्पेशल ‘ट्रेन’, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत

Mosquito Terminator Train: दिल्ली में एमसीडी ने उत्तर रेलवे के साथ मिलकर एक विशेष ट्रेन चलाई है, जो मच्छरों का खात्मा करेगी। ‘मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन’ को मेयर राजा इकबाल सिंह ने हरी झंडी दिखाई।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 22, 2025

Mosquito Terminator Train kill mosquitoes in Delhi Mayor Raja Iqbal Singh flagged New Delhi Railway Station
दिल्ली में मच्छरों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। (फोटोः @MCD_Delhi)

Mosquito Terminator Train: बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों की जड़ मच्छरों को खत्म करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने उत्तर रेलवे के सहयोग से एक अनोखी पहल की है। सोमवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ‘मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन’ को मेयर राजा इकबाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रेलवे वैगन पर लगाया गया ट्रक

इस विशेष अभियान के तहत रेलवे वैगन पर एक ट्रक लगाया गया है, जिसमें हाई-पावर स्प्रेयर मशीन फिट की गई है। यह मशीन रेलवे पटरियों पर चलते हुए लार्वा-रोधी केमिकल का छिड़काव करेगी। अधिकारियों के अनुसार, इस ट्रेन से पटरियों के दोनों ओर लगभग 50 से 60 मीटर तक का क्षेत्र कवर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मशीन उन जगहों पर भी केमिकल का छिड़काव कर सकेगी, जहां सामान्यत: पहुँचना बेहद मुश्किल होता है और जहां पानी जमा होने से मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है।

मेयर सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम में अक्सर रेलवे ट्रैक के आसपास पानी भर जाता है, जो मच्छरों की ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। ऐसे में ‘मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन’ से बड़े पैमाने पर छिड़काव कर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन केवल एक मशीनरी नहीं है, बल्कि दिल्लीवासियों की सेहत के लिए एक कवच है।

जनस्वास्‍थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम

एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने इस पहल को जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम स्वच्छता और मच्छर उन्मूलन को एक मिशन की तरह चला रहा है। यह अभियान तभी सफल होगा जब नागरिक भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें और निगम के प्रयासों में सहयोग करें।

मच्छरजनित बीमारियों में आएगी कमी

अधिकारी ने यह भी बताया कि यह अभियान सितंबर तक चलेगा और इससे मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार डेंगू के मामलों की संख्या में काफी कमी देखी गई है। इस मौके पर एमसीडी और उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, जन स्वास्थ्य अधिकारी अशोक रावत और कई प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे।

Delhi News

indian railway

Railway news

22 Aug 2025 05:49 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में मच्छरों से निपटने के लिए चलाई गई स्पेशल 'ट्रेन', नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत

