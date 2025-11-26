इस घटना के बाद जहां विपक्ष राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगा, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला खेल अधिकारी (DSO) और संबंधित नर्सरी को निलंबित कर दिया। खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने बताया कि मामले में जिला खेल अधिकारी (DSO) को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उस खेल नर्सरी को भी निलंबित किया गया है, जहां हार्दिक अभ्यास करते थे। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि यह राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बेहद पीड़ादायक है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाएगी। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों और कोच पर प्रारंभिक कार्रवाई की गई है।