नेपाल में पति से बिछड़ी पत्नी की दर्दनाक मौत, आगजनी के बाद जान बचाने के लिए होटल से कूदे थे दंपति

9 सितंबर को काठमांडू में भारतीय पर्यटकों की एक बस पर भी आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया था। इसमें वाराणसी के 49 और हैदराबाद के पर्यटक शामिल थे। पथराव से बस के शीशे टूट गए और कई यात्री घायल हो गए। आठ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कई पर्यटकों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया। गुरुवार को जैसे ही यह बस सोनौली सीमा पर पहुंची, चालक और गाइड रो पड़े। उन्होंने बताया कि यात्रियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया और भारतीय दूतावास की मदद से सभी को हवाई जहाज से दिल्ली भेजा गया।