Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में 50 हजार बुजुर्गों को नई पेंशन की घोषणा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर रेखा सरकार देगी डबल गिफ्ट

New Pension: लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹149 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 16, 2025

New pension for 50000 elderly people in Delhi CM Rekha give double gift on 17 September PM Modi birthday
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता।

New Pension: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार ने राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को नई पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिव्यांग बच्चों के लिए 10 नए ‘रिसोर्स सेंटर’ का उद्घाटन करेंगे, जिनसे करीब 12,500 बच्चों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर घोषित इन योजनाओं से दिल्ली में हजारों परिवारों को राहत मिलने वाली है। जहां वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा, वहीं दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई राह मिलेगी।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा वित्तीय सहारा

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि योग्य वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ पाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹149 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। रेखा गुप्ता ने कहा, “50,000 नई पेंशनों से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अगर लाभार्थियों की संख्या बढ़ी तो सरकार बिना किसी देरी के अतिरिक्त बजटीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी।”

ये भी पढ़ें

‘शीश महल’ पर खर्च पूरी रकम ब्याज समेत वापस लाएंगे…AAP पर फिर बरसीं सीएम रेखा गुप्ता
नई दिल्ली
Sheesh mahal controversy raised again in Delhi CM Rekha Gupta targeted Arvind Kejriwal

पेंशन राशि में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि मार्च में प्रस्तुत बजट भाषण में पेंशन राशि में पहले ही बढ़ोतरी की जा चुकी है। अब 60 से 69 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक ₹2,000 की जगह ₹2,500 दिए जाएंगे। वहीं, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। इस कदम से बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।

दिव्यांग बच्चों के लिए नई पहल

दिल्ली सरकार ने दिव्यांग बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए 10 नए ‘रिसोर्स सेंटर’ खोलने की भी घोषणा की है। इनका शुभारंभ अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन केंद्रों का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को शिक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें गरिमा, सशक्तिकरण और समान अवसर उपलब्ध कराना है। रेखा गुप्ता ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अपनी चिकित्सा या सामाजिक जरूरतों के पूरा न होने के कारण पीछे न छूटे। यह पहल बच्चों के समग्र विकास के लिए है, जिसमें शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग शामिल है।”

रिसोर्स सेंटर की विशेषताएं

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रत्येक केंद्र एक ‘वन-स्टॉप सर्विस सेंटर’ के रूप में कार्य करेगा। यहां बच्चों को चिकित्सा, शैक्षिक और परामर्श सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। इन केंद्रों में छह विशेषज्ञों की टीम तैनात होगी, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और बिहेवियरल काउंसलर शामिल होंगे। ये विशेषज्ञ दिव्यांग बच्चों को व्यक्तिगत देखभाल देंगे ताकि वे पढ़ाई और रोजमर्रा की गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस

सरकार का मानना है कि इन सेवाओं से न केवल बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार होगा, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। विशेषज्ञ टीम बच्चों की विशेष जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत योजना बनाएगी, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना और दिव्यांग बच्चों के लिए रिसोर्स सेंटर केवल तात्कालिक राहत देने वाली योजनाएं नहीं हैं, बल्कि समाज के संवेदनशील वर्गों को मुख्यधारा में लाने का बड़ा कदम हैं। उन्होंने अपील की कि सभी पात्र नागरिक समय पर आवेदन करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

ये भी पढ़ें

शहीद की विधवा दिमाग ठीक कर देती…क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पर AAP की बयानबाजी से गरमाई सियासत
नई दिल्ली
AAP statement on cricketer Surya Kumar Yadav due to Asia Cup controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

PM नरेन्द्र मोदी

PM Narendra Modi

Rekha Gupta

Published on:

16 Sept 2025 04:56 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में 50 हजार बुजुर्गों को नई पेंशन की घोषणा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर रेखा सरकार देगी डबल गिफ्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.