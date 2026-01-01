नए साल के जश्न के बीच महिला ने उड़ाए पुलिस के होश, अधिकारी बोले-शांति बनाए रखें तो दो टूक मिला जवाब

सरीन ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि हालांकि प्रशासन ने ग्रैप-1, ग्रैप-2 जैसे नियमों को लागू किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर देखा नहीं गया। इन नियमों के बावजूद लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिर भी कि किसी हद तक जवाबदेही है, लेकिन हरियाणा के की इलाकों के तो हालात बहुत बेकार हैं। उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों से मुख्य सड़कों जैसे एसपीआर, बड़े बाजारों और हैमिल्टन रोड पर जगह-जगह धूल के ढेर पड़े हुए हैं, जिन्हें कभी ढका तक नहीं गया है। लोगों ने कई बार प्रशासन और पर्यावरण मंत्री से शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि साल 2023 में एक बैठक में नागरिकों ने एक प्लान बनाकर दिया था, लकेिन वह प्लान कागजों तक ही सीमित रह गया। हाल ही में GMDA के नए अधिकारी से बातचीत के बाद थोड़ा काम शुरू हुआ था, लेकिन वह भी आधा अधूरा ही रह गया। इस वजह से आज तक एसपीआर प्रदूषण का एक हॉटस्पॉट बना हुआ है।