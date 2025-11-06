सीनियर के यौन शोषण से आजिज महिला वकील ने किया सुसाइड, पिता ने खोला काला चिट्ठा

पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी लगातार उनकी बेटी को धमकाता था कि अगर उसने उससे दूरी बनाई या शादी के लिए दबाव डाला तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न से परेशान होकर युवती तनाव में रहने लगी थी। इसी बीच 3 नवंबर की दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे उसने खुद आरोपी से बात की और अपनी बेटी से दूर रहने को कहा। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और आरोपी ने कथित तौर पर पिता को गालियां दीं और नई धमकियां दे डालीं। इस घटना के कुछ ही देर बाद ही उनकी बेटी ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। इसकी जानकारी पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।