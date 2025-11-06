सीनियर के यौन शोषण से आजिज महिला वकील ने किया सुसाइड, पिता ने खोला काला चिट्ठा

प्रतीकात्मक तस्वीर
Woman Advocate Rape: दिल्ली से सटे नोएडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला वकील ने अपने ही सीनियर वकील पर शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। यह घटना 3 नवंबर की है। मृतका के पिता की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने अब इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतका नोएडा में आरोपी वकील के दफ्तर में रहकर वकालत करती थी। दोनों के बीच पिछले दो सालों से प्रेम संबंध थे। आरोपी मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है और फिलहाल नोएडा में रह रहा था।
महिला के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी से शादी का वादा किया था। इसी भरोसे पर वह उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ लगभग हर रोज शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, आरोपी शारीरिक संबंध बनाते समय अंतरंग वीडियो और फोटो भी बनाता था। शुरू में उसकी बेटी ने इसका विरोध इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसे शादी का भरोसा था। बाद में आरोपी जब शादी से मुकर गया तो उसकी बेटी ने उससे दूरी बना ली। इसपर आरोपी उन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर साथ रहने का दबाव बनाने लगा।
पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी लगातार उनकी बेटी को धमकाता था कि अगर उसने उससे दूरी बनाई या शादी के लिए दबाव डाला तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न से परेशान होकर युवती तनाव में रहने लगी थी। इसी बीच 3 नवंबर की दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे उसने खुद आरोपी से बात की और अपनी बेटी से दूर रहने को कहा। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और आरोपी ने कथित तौर पर पिता को गालियां दीं और नई धमकियां दे डालीं। इस घटना के कुछ ही देर बाद ही उनकी बेटी ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। इसकी जानकारी पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, पिता ने यह भी बताया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी गर्भवती थी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पहले गर्भपात के लिए उसे गोलियां दी थीं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मेडिकल साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 351 (शांति भंग) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
नोएडा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों करीब दो सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। बाद में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। अधिकारी ने कहा कि गर्भावस्था और ब्लैकमेल से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया।
