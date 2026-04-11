देश की सुरक्षा से खिलवाड़! पाकिस्तान को भेज रहे थे आर्मी एरिया की जानकारी, दिल्ली पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

जांच में पता चला कि इस गैंग में शामिल ज्यादातर लोग आम जिंदगी जीने वाले थे लेकिन वे सब धीरे-धीरे पाकिस्तानी लोगों से संपर्क में आए और उन्होंने इन लोगों को गैंग में शामिल किया। इस गैंग ने संवेदनशील जगहों की रेकी की थी। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि इस गैंग ने एक मनप्रीत सिंह नाम का लड़का है जो एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए ही पाक हैंडलर्स के संपर्क में आया। मनप्रीत ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर 9 जगहों पर CCTV कैमरे लगवाए। साहिल 12वीं पास है और वॉलपेपर लगाने का काम करता है, लेकिन उसने इस काम में तकनीकी मदद दी। कैमरों को सही तरीके से लगाने और ठीक करने में अनमोल ने भी साथ दिया। वहीं अतुल राठी, जिसने न्यूजीलैंड से बिजनेस की पढ़ाई की है, भारत लौटने के बाद इस नेटवर्क से जुड़ गया। इसके अलावा रोहित, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, अतुल के साथ पंजाब जाकर हथियार लाने में भी शामिल था।