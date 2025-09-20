गोगी गैंग और पुलिस के बीच ठांय-ठांय, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका, तीन गिरफ्तार दो फरार

Encounter in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रोहिणी इलाका शनिवार तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठा। सुबह-सुबह ताबड़तोड़ चली गोलियों से लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया। यह गोलियां पुलिस और कुख्यात गोगी गैंग के बीच चलीं। इसमें तीन बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं, जबकि दो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस अब उनकी तलाश में है। सूत्रों की मानें तो गोगी गैंग के सक्रिय सदस्यों पर खुफिया एजेंसियों समेत पुलिस अपनी नजर गड़ाए थी। इसी बीच पुलिस को शनिवार सुबह रोहिणी इलाके में गोगी गैंग के सदस्यों के मौजूद होने की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। इस एनकाउंटर में पुलिस ने तीन बदमाशों को दबोच लिया, जबकि दो अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।