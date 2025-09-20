गोगी गैंग और पुलिस के बीच ठांय-ठांय, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका, तीन गिरफ्तार दो फरार

Encounter in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रोहिणी इलाका शनिवार तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठा। सुबह-सुबह ताबड़तोड़ चली गोलियों से लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया। यह गोलियां पुलिस और कुख्यात गोगी गैंग के बीच चलीं। इसमें तीन बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं, जबकि दो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस अब उनकी तलाश में है। सूत्रों की मानें तो गोगी गैंग के सक्रिय सदस्यों पर खुफिया एजेंसियों समेत पुलिस अपनी नजर गड़ाए थी। इसी बीच पुलिस को शनिवार सुबह रोहिणी इलाके में गोगी गैंग के सदस्यों के मौजूद होने की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। इस एनकाउंटर में पुलिस ने तीन बदमाशों को दबोच लिया, जबकि दो अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह मुठभेड़ बुध विहार थाना क्षेत्र में हुई। थाने के एसएचओ करुणा सागर के नेतृत्व में टीम को इलाके में पांच संदिग्ध अपराधियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। टीम ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलीं। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही काबू कर लिया। एक अन्य अपराधी को बिना घायल हुए पकड़ा गया। इस तरह कुल तीन बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं, दो अन्य आरोपी अंधेरे और गलियों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे।
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान गोगी गैंग से जुड़े होने के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से कई हथियार बरामद किए हैं। घायल दोनों अपराधियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल फरार अपराधियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मुठभेड़ के बाद एक बार फिर दिल्ली में गोगी गैंग की सक्रियता और पुलिस की सख्त कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है।