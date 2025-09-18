Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में काल बनकर दौड़ी पेट्रोलिंग वैन, फुटपाथ पर चढ़कर युवक को कुचला, जानें क्यों बिगड़ा नियंत्रण?

Delhi Accident Death: दिल्ली गुरुवार सुबह फुटपाथ पर पैदल चल रहे यात्री के लिए पुलिस की एक पीसीआर वैन काल बन गई। चालक ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। इससे वैन का संतुलन बिगड़ गया।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 18, 2025

Police PCR crushes youth on footpath in Delhi accident death
दिल्ली पुलिस पीसीआर से हादसा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi Accident Death: दिल्ली की सड़कें एक बार फिर लहूलुहान हो गईं जब गुरुवार की सुबह मंदिर मार्ग इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस की एक PCR (पेट्रोलिंग वैन) ने एक राहगीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जब खुद कानून का पालन कराने वाले ही इस तरह की लापरवाही के जिम्मेदार हों। यह हादसा थाना मंदिर मार्ग इलाके में गुरुवार सुबह हुआ।

ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाने से बिगड़ा संतुलन

पुलिस के शुरुआती बयान के मुताबिक, वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे फुटपाथ पर चढ़कर उस शख्स से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और जांच अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी हुकम राम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह एक दुखद हादसा है और हम मृतक के परिजनों को हर संभव मुआवजा और मदद मुहैया कराएंगे। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।“

ये भी पढ़ें

वित्त मंत्रालय के अधिकारी के साथ हादसे में नया खुलासा, नशे में BMW नहीं चला रही थीं गगनप्रीत
नई दिल्ली
Delhi BMW accident finance ministry officer navjot singh death case Female driver Gaganpreet not drunk lawyer clarified on FIR

BMW हादसे के बाद दूसरा बड़ा हादसा

यह हादसा हाल ही में हुए एक चर्चित BMW हादसे के बाद बड़ा हादसा माना जा रहा है। BMW हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। महज कुछ दिन पहले, एक तेज रफ्तार BMW कार ने धौला कुआं इलाके में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह (52) की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया गया कि यह दंपत्ति बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहा था। इस मामले में पुलिस ने BMW चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

घटनास्‍थल से 19 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया

जांच में सामने आया कि आरोपी महिला और उनके पति ने मानवता को ताक पर रखकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के बजाय, मौके से लगभग 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में भर्ती कराया। इस लापरवाही के बाद, पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें लापरवाही से गाड़ी चलाना (धारा 281), दूसरों की जान को खतरे में डालना (125B), गैर-इरादतन हत्या (105), और सबूत मिटाने (238) शामिल हैं। यह घटना दिखाती है कि दिल्ली में न केवल लापरवाही से गाड़ी चलाने का चलन बढ़ रहा है, बल्कि हादसे के बाद जिम्मेदारी से बचने की कोशिशें भी की जा रही हैं।

दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे वह पुलिस वैन का हादसा हो या फिर BMW का, दोनों ही मामलों में लापरवाही स्पष्ट है। पुलिस और प्रशासन को अब इन घटनाओं से सबक लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। सिर्फ अपील करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना होगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलानी होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

दिल्ली में पहले भी हो चुके हैं दर्दनाक हादसे

15 सितंबर 2025 को धौला कुआं में एक BMW कार ने मोटरसाइकिल सवार वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह (52) को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और उन पर कई गंभीर धाराएं लगाईं। जबकि 9 जुलाई 2025 को दक्षिण-पश्चिम दिल्‍ली के वसंत विहार इलाके में एक ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया। इसमें दो दंपति और एक आठ साल की बच्ची की मौत हो गई।

4 अगस्त, 2025 ‌को कश्मीरी गेट फ्लाईओवर पर एक बस चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक के बाद एक करीब छह-सात गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से एक ऑटो-रिक्शा चालक की मौत हो गई। बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने ब्रेक फेल होने और इमरजेंसी के चलते बस से अपना नियंत्रण खोने की बात कही थी।

ये भी पढ़ें

शहीद की विधवा दिमाग ठीक कर देती…क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पर AAP की बयानबाजी से गरमाई सियासत
नई दिल्ली
AAP statement on cricketer Surya Kumar Yadav due to Asia Cup controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Delhi News

police

Published on:

18 Sept 2025 10:47 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में काल बनकर दौड़ी पेट्रोलिंग वैन, फुटपाथ पर चढ़कर युवक को कुचला, जानें क्यों बिगड़ा नियंत्रण?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.