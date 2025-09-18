दिल्ली में काल बनकर दौड़ी पेट्रोलिंग वैन, फुटपाथ पर चढ़कर युवक को कुचला, जानें क्यों बिगड़ा नियंत्रण?

पुलिस के शुरुआती बयान के मुताबिक, वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे फुटपाथ पर चढ़कर उस शख्स से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और जांच अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी हुकम राम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह एक दुखद हादसा है और हम मृतक के परिजनों को हर संभव मुआवजा और मदद मुहैया कराएंगे। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।“