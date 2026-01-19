250 करोड़ का रियल एस्टेट घोटाला, साकेत कोर्ट के आदेश पर बिल्डर प्रमोटर्स पर FIR

यह मामला 15 जनवरी को एक निजी फर्म की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता कंपनी का आरोप है कि गुड़गांव के धुनैला गांव में स्थित लगभग 8.86 एकड़ की बेशकीमती जमीन पर टाउनशिप विकसित करने के नाम पर उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी की गई है। दिसंबर 2016 में हुए एक सहयोग समझौते के तहत 'सेंट पैट्रिक्स रियल्टी' को इस जमीन का विकास करना था। समझौते की शर्त यह थी कि डेवलपर, शिकायतकर्ता कंपनी को 10,635 वर्ग गज के विकसित आवासीय प्लॉट सौंपेगा। साथ ही यह भी तय हुआ था कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचने से पहले शिकायतकर्ता के हिस्से की जमीन उन्हें ट्रांसफर करेंगे।