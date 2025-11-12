Red Fort Blast: विस्फोट में इस्तेमाल कार बेचने वाला डीलर गिरफ्तार, कुछ दिन पहले ही कराया था सौदा

सूत्रों ने बताया कि जांच टीम यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह कार आखिर कैसे और किसके जरिए संदिग्ध व्यक्ति डॉ. उमर नबी के पास पहुंची। बताया जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के सहायक प्रोफेसर डॉ. उमर नबी उस समय कार चला रहे थे, जब उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और आसपास खड़ी कई अन्य गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कार को हाल ही में सेकेंड हैंड मार्केट के जरिए बेचा गया था। पुलिस अब डीलरशिप के पूरे रिकॉर्ड, बिक्री रसीद, बैंक लेनदेन और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ी का मालिकाना हक किन-किन लोगों के पास से होते हुए अंततः उमर नबी तक पहुंचा।