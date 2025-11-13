प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक के बाद सरकार ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया "यह देशद्रोही ताकतों द्वारा रचा गया घिनौना आतंकी हमला है। इसके जिम्मेदारों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।" इसके अलावा सरकार ने यूएपीए, आतंकवाद निरोधक कानून और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब एनआईए (NIA), दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और आईबी (IB) मिलकर इसे 'टेरर इंसिडेंट' के रूप में जांच रही हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने एजेंसियों को 'टाइम-बाउंड इन्क्वायरी' का निर्देश दिया है और देशभर में संभावित स्लीपर सेल्स की निगरानी बढ़ा दी गई है।