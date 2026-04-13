‘सीएम को तुरंत हटाना होगा शर्मनाक, इसलिए लाए गए नए LG,’ AAP के नेता ने BJP पर लगाए बड़े आरोप

Rekha Gupta controversy: दिल्ली में सियासी पारा एक बार फिर गर्माता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की रणनीति पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली में पैरलल सिस्टम चलाने की तैयारी कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी अब अपनी ही मुख्यमंत्री पसंद रेखा गुप्ता को लेकर असहज नजर आ रही है। भारद्वाज के अनुसार पार्टी को अंदर ही अंदर यह अहसास हो चुका है कि उनका चयन सही नहीं रहा।