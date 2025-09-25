Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

बाइक अड़ाई, पिस्टल दिखाई और…दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक करोड़ की ज्वेलरी लूटी

Delhi Crime: ज्वेलरी की खेप लेकर जा रहे दो लोगों को चार बदमाशों ने पार्किंग एरिया में रोका। इसके बाद बंदूक तानकर उनके हाथ से दो बैग छीन लिए। एक बैग में 500 ग्राम सोना और दूसरे में 35 किलो चांदी थी।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 25, 2025

Robbery daylight near Bharat Mandapam in Delhi Crime jewellery worth Rs 1 crore stolen
दिल्ली में दिन दहाड़े एक करोड़ की ज्वेलरी लूटी। (फोटो : AI)

Delhi Crime: राजधानी दिल्ली में बुधवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी स्थल भारत मंडपम के पास भैरों मंदिर के नजदीक बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। चंद सेकंड की इस वारदात ने न केवल पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि आम लोगों में भी खौफ पैदा कर दिया। बदमाश स्कूटर सवार दो लोगों से करीब एक करोड़ रुपये की ज्वैलरी से भरे बैग छीनकर फरार हो गए।

सोना-चांदी लेकर जा रहे थे व्यापारी

पीड़ित शिवम कुमार यादव (28) और उनके साथी राघव (55) चांदनी चौक से सोना-चांदी लेकर भैरों मंदिर की ओर आ रहे थे। उनके पास दो बैग थे। एक में करीब 500 ग्राम सोना और दूसरे में लगभग 35 किलो चांदी थी। दोनों स्कूटर से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, तभी अचानक दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया।

बंदूक की नोक पर छीन लिए बैग

आरोप है कि बदमाशों ने बंदूक तानकर दोनों को डराया और पलक झपकते ही सोने-चांदी से भरे बैग छीन लिए। इस वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घबराए पीड़ित न तो उनका पीछा कर सके और न ही मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर पाए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं।

पुलिस ने खंगाले CCTV फुटेज

सूचना मिलते ही तिलक मार्ग पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि बदमाशों की पहचान हो सके और उनके भागने के रास्तों का पता लगाया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ज्वैलरी स्टोर मालिक से भी लूटी गई ज्वैलरी की सही कीमत की जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

राजधानी में लूट की बढ़ती वारदातें

दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में लूटपाट और स्नैचिंग की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। संगठित गिरोह खासतौर पर ज्वैलर्स और कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के सीजन में अपराधी सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है।

दिल्ली में इससे पहले भी हुईं लूट की घटनाएं

15 सितंबर 2025 को शाहदरा में दिनदहाड़े दो बदमाश पुलिसकर्मी बनकर एक ज्वेलरी शॉप में घुसे और वहां से 20 लाख रुपए नगद और डेढ़ किलो सोना लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। 3 सितंबर 2025 को द्वारका में नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वैलर की कार को घेरकर करीब 50 लाख रुपये की ज्वैलरी और कैश लूट लिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। 11 मई 2025 को रोहिणी में स्कूटी सवार दो युवकों ने महिला को तमंचा दिखाकर गहने लूट लिए। घटना के बाद इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

ये भी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट का एक्‍शन! दिल्ली-एनसीआर समेत 6 राज्यों में बिल्डरों की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई को मिली छूट
नई दिल्ली

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

25 Sept 2025 11:21 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / बाइक अड़ाई, पिस्टल दिखाई और…दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक करोड़ की ज्वेलरी लूटी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.