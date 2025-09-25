बाइक अड़ाई, पिस्टल दिखाई और…दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक करोड़ की ज्वेलरी लूटी

Delhi Crime: राजधानी दिल्ली में बुधवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी स्थल भारत मंडपम के पास भैरों मंदिर के नजदीक बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। चंद सेकंड की इस वारदात ने न केवल पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि आम लोगों में भी खौफ पैदा कर दिया। बदमाश स्कूटर सवार दो लोगों से करीब एक करोड़ रुपये की ज्वैलरी से भरे बैग छीनकर फरार हो गए।
पीड़ित शिवम कुमार यादव (28) और उनके साथी राघव (55) चांदनी चौक से सोना-चांदी लेकर भैरों मंदिर की ओर आ रहे थे। उनके पास दो बैग थे। एक में करीब 500 ग्राम सोना और दूसरे में लगभग 35 किलो चांदी थी। दोनों स्कूटर से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, तभी अचानक दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया।
आरोप है कि बदमाशों ने बंदूक तानकर दोनों को डराया और पलक झपकते ही सोने-चांदी से भरे बैग छीन लिए। इस वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घबराए पीड़ित न तो उनका पीछा कर सके और न ही मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर पाए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं।
सूचना मिलते ही तिलक मार्ग पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि बदमाशों की पहचान हो सके और उनके भागने के रास्तों का पता लगाया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ज्वैलरी स्टोर मालिक से भी लूटी गई ज्वैलरी की सही कीमत की जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में लूटपाट और स्नैचिंग की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। संगठित गिरोह खासतौर पर ज्वैलर्स और कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के सीजन में अपराधी सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है।
15 सितंबर 2025 को शाहदरा में दिनदहाड़े दो बदमाश पुलिसकर्मी बनकर एक ज्वेलरी शॉप में घुसे और वहां से 20 लाख रुपए नगद और डेढ़ किलो सोना लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। 3 सितंबर 2025 को द्वारका में नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वैलर की कार को घेरकर करीब 50 लाख रुपये की ज्वैलरी और कैश लूट लिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। 11 मई 2025 को रोहिणी में स्कूटी सवार दो युवकों ने महिला को तमंचा दिखाकर गहने लूट लिए। घटना के बाद इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।