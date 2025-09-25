बाइक अड़ाई, पिस्टल दिखाई और…दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक करोड़ की ज्वेलरी लूटी

15 सितंबर 2025 को शाहदरा में दिनदहाड़े दो बदमाश पुलिसकर्मी बनकर एक ज्वेलरी शॉप में घुसे और वहां से 20 लाख रुपए नगद और डेढ़ किलो सोना लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। 3 सितंबर 2025 को द्वारका में नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वैलर की कार को घेरकर करीब 50 लाख रुपये की ज्वैलरी और कैश लूट लिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। 11 मई 2025 को रोहिणी में स्कूटी सवार दो युवकों ने महिला को तमंचा दिखाकर गहने लूट लिए। घटना के बाद इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।