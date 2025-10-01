रशियन इंफ्लुएंसर को 12 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश, ‘कोको इन इंडिया’ ने बताई दर्दभरी दास्तां

Russian Influencer Kristina: मूल रूप से रूस की रहने वाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर क्रिस्टिना को एफआरआरओ (फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) ने 12 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने खुद अप्लाई किया था। क्रिस्टिना को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ‘कोको इन इंडिया’ नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत छोड़ने का आवेदन करने के पीछे जो वजह बताई है, वह उनके फैंस के साथ लोगों को भी हैरान कर रही है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो जारी कर इसका खुलासा किया है। क्रिस्टिना ने भावुक अंदाज में बताया कि उन्होंने वीजा एक्सटेंशन की बजाय एग्जिट परमिट के लिए आवेदन किया, जो तुरंत मंजूर भी हो गया। उन्हें 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है।