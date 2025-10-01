Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

रशियन इंफ्लुएंसर को 12 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश, ‘कोको इन इंडिया’ ने बताई दर्दभरी दास्तां

Russian Influencer Kristina: रशियन इंफ्लुएंसर क्रिस्टिना का कहना है कि एक महिला अधिकारी ने उनसे पूछा कि वह अलग-अलग होटलों में क्यों जाती हैं? क्रिस्टिना ने जवाब दिया कि वह अपने प्रेमी के अलावा किसी के साथ किसी होटल में नहीं गईं।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 01, 2025

Russian influencer Kristina decides to leave India reason is surprising social media fans

रशियन लड़की ने लिया इंडिया छोड़ने का फैसला।

Russian Influencer Kristina: मूल रूप से रूस की रहने वाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर क्रिस्टिना को एफआरआरओ (फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) ने 12 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने खुद अप्लाई किया था। क्रिस्टिना को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ‘कोको इन इंडिया’ नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत छोड़ने का आवेदन करने के पीछे जो वजह बताई है, वह उनके फैंस के साथ लोगों को भी हैरान कर रही है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो जारी कर इसका खुलासा किया है। क्रिस्टिना ने भावुक अंदाज में बताया कि उन्होंने वीजा एक्सटेंशन की बजाय एग्जिट परमिट के लिए आवेदन किया, जो तुरंत मंजूर भी हो गया। उन्हें 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है।

एफआरआरओ में बदसलूकी का आरोप

क्रिस्टिना ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि वीजा एक्सटेंशन के दौरान दिल्ली स्थित एफआरआरओ (फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) में एक महिला अधिकारी ने उनसे आपत्तिजनक सवाल किए और उनके निजी चैट्स देखने की कोशिश की। उनका कहना था कि अधिकारी ने उनसे पूछा कि वह अलग-अलग होटलों में क्यों जाती हैं। इस पर क्रिस्टिना ने कहा कि वह अपने प्रेमी के अलावा किसी के साथ किसी होटल में नहीं गईं और यदि कोई होटल रिकॉर्ड इसका उल्टा साबित करता है तो वह खुद को “वेश्या मान लेंगी।”

भारत से चार साल का रिश्ता

उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। क्रिस्टिना ने रोते हुए कहा कि कुछ यूज़र्स ने उन्हें पोर्न स्टार और वेश्या कहकर अपमानित किया, जबकि उन्होंने कभी ऐसी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। क्रिस्टिना साल 2021 में रूस से भारत आईं और प्रेमी से अलगाव के बाद भी यहीं रहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की जीवनशैली और संस्कृति से गहरा लगाव हो गया था। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा “मैं रूस से प्यार करती हूं, लेकिन भारत में रहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। यहां मुझे दोस्ती और प्यार का असली मतलब पता चला। मैंने हिंदी सीखी, अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल बनाया और लोगों से अपार स्नेह पाया।”

अधूरी रही छठ की ख्वाहिश

भावुक होते हुए क्रिस्टिना ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वह बिहार जाकर छठ पूजा और दुर्गा पूजा में शामिल हों, लेकिन अब यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। उन्होंने कहा “मेरे चार साल बहुत शानदार रहे। मैं चाहती थी कि बिहार जाकर छठ मनाऊं, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाया। उम्मीद है कि जिंदगी में कभी दोबारा भारत आऊंगी।” क्रिस्टिना के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं। भारतीय संस्कृति, त्योहारों और जीवनशैली को लेकर उनके वीडियो खूब पसंद किए जाते थे। रशियन इंफ्लुएंसर की बातों पर जहां उनके फैंस हैरान हैं, वहीं भारत छोड़ने की घोषणा के बाद भी कई फॉलोअर्स ने उनसे दोबारा लौटने की उम्मीद जताई है।

ग्रेटर नोएडा

01 Oct 2025

01 Oct 2025 12:05 pm

