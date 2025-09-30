Patrika LogoSwitch to English

Weather: अगले 2 घंटे में नए चक्रवाती तूफान के आसार! मौसम विभाग की इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Weather: निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, अगले दो घंटे में तेज बिजली कड़कने और गरज-चमक के साथ कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज तूफान के भी आसार हैं।

3 min read

ग्रेटर नोएडा

image

Vishnu Bajpai

Sep 30, 2025

Delhi weather monsoon Cyclonic storm in two hours heavy rain warning these districts and State

मौसम अलर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Weather: दिल्ली-एनसीआर में बीते एक सप्ताह से पड़ रही गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। वहीं दूसरे राज्यों में भारी बारिश से मौसम सुहावना होने के साथ ही जगह-जगह जलभराव की समस्याएं सामने आ रही हैं। अब विदाई से पहले एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। इसके चलते मौसम विभाग ने अगले दो घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर समेत कुछ राज्यों में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और आसपास के इलाकों में जल्द ही नया चक्रवाती तूफान आएगा। इसके चलते अगले 2 घंटों में तेज बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। जबकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं पर भारी बारिश होगी।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

बात अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की करें तो मौसम विभाग ने दो अक्टूबर तक यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार बताए हैं। हालांकि 30 सितंबर यानी मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में कहीं-कहीं बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33-37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री तक रह सकता है।

उत्तर प्रदेश में 24 घंटे भारी बारिश के आसार

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। IMD की मानें तो उत्तर प्रदेश में लगभग एक पखवाड़े से गर्मी और उमस के चलते लोग परेशान हैं। अब अक्टूबर में विदाई से पहले एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और दो अक्टूबर को कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जबकि कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं।

बिहार के लिए मौसम विभाग का ये अलर्ट

बिहार के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि एक से लेकर चार अक्टूबर तक राज्य के कुछ जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान चार और पांच अक्टूबर को पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चार और पांच अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है।

कहां-कहां भारी बारिश के आसार?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले एक सप्ताह के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में भी भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान दक्षिण-पश्चिम से सटे पिश्चम मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसमें सोमालिया तट के साथ वाले और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।

कहां-कहां तूफान आने की संभावना?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग-अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज-तूफान की संभावना है, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ तूफान आ सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में बिजली कड़कने के साथ तूफान की आशंका है। वहीं गुजरात, कोंकण और गोवा के तटों, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तट और अंडमान सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति कुछ क्षेत्रों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

