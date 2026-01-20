5 लाशों के बीच 3 पिस्टल, पूरे परिवार के माथे में लगी गोली…हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस

आपको बता दें कि एक ही परिवार के पांच सदस्यों की गोली लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक राठौड़ (40), उनकी पत्नी अंजिता (37), मां विद्यावती (70) और दो बेटे कार्तिक (16) व देव (13) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घर के एक कमरे में मां और दोनों बच्चे अलग-अलग बिस्तरों पर मृत पाए गए, जबकि अशोक राठौड़ का शव घर के बाहर जी पासीघाट पर मिला। पत्नी अंजिता भी घर के भीतर मृत अवस्था में पाई गईं। सभी शवों पर गोली लगने के निशान मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार, अशोक की छाती में गोली लगी है, जबकि दोनों बच्चों के माथे पर गोली मारी गई थी। घटनास्थल से तीन तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि अशोक ने पहले परिवार के सदस्यों को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है।