5 लाशों के बीच 3 पिस्टल, पूरे परिवार के माथे में लगी गोली…हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस

Saharanpur murder case:यूपी के सहारनपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के पांच लोगों का शव बरामद हुआ। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे घर को सील कर जांच कर रही है। आपको बता दें कि यह दिल दहलाने वाला मामला जिले के थाना सरसावा क्षेत्र स्थित कौशिक बिहार कॉलोनी का है। जहां एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने घर के भीतर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।
आपको बता दें कि एक ही परिवार के पांच सदस्यों की गोली लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक राठौड़ (40), उनकी पत्नी अंजिता (37), मां विद्यावती (70) और दो बेटे कार्तिक (16) व देव (13) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घर के एक कमरे में मां और दोनों बच्चे अलग-अलग बिस्तरों पर मृत पाए गए, जबकि अशोक राठौड़ का शव घर के बाहर जी पासीघाट पर मिला। पत्नी अंजिता भी घर के भीतर मृत अवस्था में पाई गईं। सभी शवों पर गोली लगने के निशान मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार, अशोक की छाती में गोली लगी है, जबकि दोनों बच्चों के माथे पर गोली मारी गई थी। घटनास्थल से तीन तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि अशोक ने पहले परिवार के सदस्यों को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है।
सूचना मिलते ही डीआईजी, एसएसपी, एसपी ग्रामीण, फॉरेंसिक टीम और थाना सरसावा पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों के मुताबिक, परिवार शांत स्वभाव का था और किसी तरह के विवाद की जानकारी उन्हें नहीं थी। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक अशोक नकुड़ तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे और उन्हें यह नौकरी अपने पिता के निधन के बाद मृतक आश्रित कोटे से मिली थी। परिवार में उनके दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे थे, जिनमें देव कस्बे के एक निजी स्कूल में कक्षा नौ का छात्र था, जबकि कार्तिक नकुड़ स्थित इंटर कॉलेज में कक्षा दस में अध्ययनरत था। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के तहत घर को सील कर दिया गया है और सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।
