7 साल तक क्यों अटकी SC छात्रों की स्कॉलरशिप? केसी वेणुगोपाल ने 7 राज्यों के खिलाफ उठाया बड़ा कदम

SC Scholarship Delay: पढ़ाई के खर्च में मदद के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति अगर सालों तक अटकी रहे, तो छात्रों और उनके परिवारों को कितनी परेशानी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों की स्कॉलरशिप में ऐसी ही देरी का मामला संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उठा। समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कुछ मामलों में प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के भुगतान में चार साल से ज्यादा, जबकि पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप में करीब सात साल तक की देरी हुई।