‘मतदाताओं की रक्षा के लिए हमारी यह करो या मरो की लड़ाई’, केसी वेणुगोपाल का मोदी-शाह और ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला

वेणुगोपाल ने कहा कि अराजकता कौन फैला रहा है? भाजपा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार भारतीय लोकतंत्र में अराजकता पैदा कर रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र को नष्ट करने वाले हैं। हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। देश के आम लोगों और मतदाताओं के अधिकारों को बचाने के लिए यह हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन का एक ही सीधा मकसद है आम आदमी के वोट देने के अधिकार की रक्षा करना। उन्होंने कहा कि वे जो चाहे करें, हमारा उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट है।