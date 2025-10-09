दिल्ली में अब एक ही जगह मिलेंगे मंत्री और मुख्यमंत्री, सीएम रेखा गुप्ता ने बनाया नया प्लान, जानें डिटेल

PWD ने जमीन की उपलब्धता, कनेक्टिविटी, मालिकाना हक और बुनियादी ढांचे के आधार पर छह प्रमुख जगहों का चयन किया है। सभी जगहें सरकारी जमीन पर हैं, जिससे मंजूरी और निर्माण की प्रक्रिया आसान होगी। विभाग इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए पेश करने जा रहा है। इस सूची में गुलाबी बाग सबसे आगे माना जा रहा है। यहां 80 एकड़ की सरकारी जमीन उपलब्ध है, जहां पुराने सरकारी आवास अब जर्जर हालत में हैं। PWD का मानना है कि इन आवासों के पुनर्विकास के जरिये यहां एक विशाल सचिवालय बनाया जा सकता है। रिंग रोड और मेट्रो कॉरिडोर की नजदीकी इसे और भी उपयुक्त बनाती है।