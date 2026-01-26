पांच बच्चों और पति को छोड़कर की दूसरी शादी, सनकी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट… चाकू से कई बार किया वार

वहीं, इस घटना को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है कि पिनांगवा में किराए के मकान में अपने दूसरे पति के साथ रह रही 35 वर्षीय महिला पर उसके पहले विवाह से हुए बेटे ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया है कि महिला ने अपने पहले पति और पांच बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी की थी और करीब दो हफ्ते पहले ही नए पति के साथ यहां रहने आई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने महिला के हाथ-पैर पर कई बार चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि घायल महिला का इलाज मंडी खेड़ा अस्पताल में जारी है।