नई दिल्ली

पांच बच्चों और पति को छोड़कर की दूसरी शादी, सनकी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट… चाकू से कई बार किया वार

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में महिला द्वारा दूसरी शादी करने से नाराज़ बड़े बेटे ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी और फरार हो गया।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 26, 2026

son stabbed his mother to death in Haryana

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल, यहां पर एक महिला ने अपने पांच बच्चों और पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। महिला के बड़े बेटे को इतना बूरा लगा कि वह ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला नूंह जिले के पिनांगवा का है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि महिला पहले से शादी-शुदा थी और उसके पांच बच्चे थे। दो सप्ताह पहले उसने पांचों बच्चों और पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली और पिनांगवा जाकर रहने लगी। मां की दूसरी शादी से उसका बड़ा बेटा नाराज था और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसी बात को लेकर उसने अपनी मां को चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

हाथ-पैर पर कई बार चाकू से वार किया

वहीं, इस घटना को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है कि पिनांगवा में किराए के मकान में अपने दूसरे पति के साथ रह रही 35 वर्षीय महिला पर उसके पहले विवाह से हुए बेटे ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया है कि महिला ने अपने पहले पति और पांच बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी की थी और करीब दो हफ्ते पहले ही नए पति के साथ यहां रहने आई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने महिला के हाथ-पैर पर कई बार चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि घायल महिला का इलाज मंडी खेड़ा अस्पताल में जारी है।

Hindi News / Delhi / New Delhi / पांच बच्चों और पति को छोड़कर की दूसरी शादी, सनकी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट… चाकू से कई बार किया वार

