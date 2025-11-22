रिश्तेदारी में गए थे पति-पत्नी, किराएदार ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, सजा मिली तो रो पड़ा आरोपी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी रामेल हरियाणा के झज्जर जिले के खर्मन गांव का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने गवाहों और सबूतों के आधार पर मजबूत चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश की। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की विशेष अदालत में चल रही थी। बीते शुक्रवार को जस्टिस जैस्मिन शर्मा ने रामेल को छह साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और सजा सुनाई। अदालत ने न सिर्फ दोषी के लिए सश्रम कारावास का आदेश दिया, बल्कि उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के फैसला सुनते ही आरोपी कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा। यह फैसला केवल जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि समाज में बच्चों की सुरक्षा की अनिवार्यता का प्रतीक है।