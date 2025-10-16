चीफ जस्टिस से अभद्रता मामले में वकील पर सख्ती, अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई का दिया आदेश

अटॉर्नी जनरल ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत के अंदर किसी भी परिस्थिति में जजों को लक्ष्य बनाना, उन पर वस्तु फेंकना या कार्यवाही के दौरान चिल्लाना, न्याय की प्रक्रिया का गंभीर अपमान है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में क्षम्य नहीं हो सकतीं और ना ही इनके लिए कोई औचित्य प्रस्तुत किया जा सकता है। वेंकटरमणी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब तक राकेश किशोर ने अपने व्यवहार के लिए कोई पश्चाताप या माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा, “उनकी बाद की टिप्पणियों से यह साफ झलकता है कि उन्हें अपने कृत्य पर कोई खेद नहीं है। यह रवैया न केवल अनुशासनहीनता दर्शाता है, बल्कि ‘रूल ऑफ लॉ’ पर सीधा प्रहार भी है।”